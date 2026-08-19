Deco, diretor esportivo do Barcelona, afirmou que a contratação de Rodri não fazia parte dos planos do clube no início da janela de transferências, ressaltando que as circunstâncias que tornaram o meio-campista espanhol disponível levaram a diretoria a agir rapidamente, dado o quanto ele representa como um grande reforço para a equipe.

As declarações de Deco vieram após a vitória do Barcelona sobre o Al Ahly do Egito pelo placar de 2 a 1, em partida disputada na noite desta quarta-feira pelo amistoso Troféu Joan Gamper.

O Barça anunciou na noite de ontem, terça-feira, a contratação de Rodri, vindo do Manchester City, depois de o jogador espanhol ter recusado uma proposta do Real Madrid.

Deco disse, em declarações à emissora TV3 reproduzidas pelo jornal "AS": "Estamos felizes com todos os jogadores que contratamos. Todas as negociações foram feitas de acordo com uma lógica clara, e antes de concluir qualquer negócio pensamos muito e discutimos internamente".

E acrescentou: "Rodri não estava em nossos planos, porque não achávamos que ele estaria disponível. E quando ele passou a estar, levando em conta sua personalidade, suas características e sua adequação ao Barcelona, entendemos que ele melhoraria muito a equipe".

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Deco recusou considerar a contratação de Rodri uma vitória sobre o Real Madrid no mercado de transferências, afirmando que o Barcelona não agiu com o objetivo de atrapalhar os planos de seu rival tradicional.

E disse: "Não contratamos jogadores para privar qualquer outro clube deles. Rodri é campeão do mundo, e alguns meses atrás não sabíamos que ele estaria disponível".

E prosseguiu: "Sabemos muito bem o que ele pode nos oferecer", em referência ao valor técnico que o Barcelona espera obter do meio-campista espanhol.

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