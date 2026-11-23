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As principais figuras do Barcelona, sejam Joan Laporta, Deco ou Hansi Flick, seguem repetindo publicamente uma mensagem positiva sobre Alejandro Balde.

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Os três concordam que Balde é um dos ativos importantes do clube catalão e lhe deram apoio para que recupere o nível de antes.

Segundo o jornal Sport, a decisão pela saída de Balde já está tomada internamente, mas o Barcelona trata o assunto com extrema cautela para não prejudicar o valor de mercado do jogador.

O Barcelona não vai tomar a iniciativa de oferecer Balde por empréstimo ou venda, mas comunicou às pessoas próximas a ele que está disposto a abrir as portas para sua saída, algo que o clube considera necessário para todas as partes.

A diretoria do Barcelona segue a mesma estratégia adotada com Ferran Torres na última janela de verão europeu. O atacante nunca foi informado de que estava à venda, mas alguns detalhes acabaram por convencê-lo a sair.

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Ferran Torres não estava entre as opções titulares do elenco, não recebeu proposta de renovação de contrato e, desde o início, o clube deixou claro que estava disposto a ouvir boas ofertas caso elas chegassem.

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O caso é bastante parecido, mas agora a situação se tornou mais urgente, porque as chances de Balde ganhar minutos no projeto atual passaram a ser nulas e porque todos sabem que a saída dele é um passo fundamental para que o clube possa entrar no mercado de transferências com segurança e contratar dois jogadores.

O clube catalão apoia Balde publicamente enquanto espera que ele mesmo peça para sair. No momento, o Barcelona aguarda que o empresário do jogador, Jorge Mendes, informe a melhor forma de concretizar a saída de Balde no próximo mês de janeiro.

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O agente já havia ouvido os argumentos do clube durante a janela de verão europeu e, em agosto, estava totalmente convencido de que Balde já não era um jogador estratégico nos planos de Flick, mas a negociação para sua saída travou porque o próprio atleta não quis ouvir propostas.

Agora, Mendes deixou claro ao jogador que o melhor para ele é buscar um novo destino para que sua carreira não entre em declínio. Por isso, viajou a Barcelona na semana passada para se reunir com Balde e seus familiares.

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Ele não se limitou a aconselhá-lo a sair: também discutiu com o jogador as possíveis opções que podem chegar da Premier League e da Itália, com o objetivo de encontrar um destino adequado.

Como aconteceu em ocasiões anteriores, a decisão final estará nas mãos de Balde, que precisa comunicar ao Barcelona seu desejo de sair, um passo indispensável para receber o sinal verde e se movimentar no mercado de transferências de inverno europeu.

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É possível que os interesses do lateral não coincidam com os do clube catalão. A prioridade do Barcelona é concretizar uma venda definitiva em janeiro, e o clube acredita que a Premier League pode oferecer uma oportunidade adequada, especialmente porque Manchester United e Chelsea procuram justamente um lateral-esquerdo.

Também devem chegar propostas de empréstimo com opção de compra, alternativas menos atraentes para o clube no que diz respeito a liberar espaço no teto salarial, mas que podem ser mais convenientes para Balde do ponto de vista esportivo.

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A Juventus aparece à frente dos clubes interessados no jogador, já que o clube italiano tenta convencê-lo a se transferir para Turim.

Para o Barcelona, a saída de Balde representaria uma economia de cerca de 6 milhões de euros, o total de seu salário até 30 de junho, um valor nada desprezível num momento em que o clube busca entrar no mercado de transferências de inverno europeu.

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No entanto, fechar uma venda definitiva seria extremamente importante, porque Balde é formado nas categorias de base do clube e, portanto, o valor da venda seria contabilizado integralmente como lucro líquido.

O Barcelona avalia Balde em cerca de 40 milhões de euros, mas estaria disposto a negociar o valor final, já que o contrato do jogador vai até 2028. Vendê-lo na janela de verão europeu, por sua vez, seria mais arriscado do ponto de vista econômico.

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Há o desejo de resolver a negociação rapidamente, embora os dirigentes do Barcelona saibam que a saída do jogador já é praticamente certa, de acordo com o que Mendes comunicou ao clube nas últimas semanas.

O formato da saída vai determinar em grande parte o tipo de contratações que o Barcelona conseguirá fazer em janeiro para reforçar um elenco que claramente precisa de reforços na defesa.