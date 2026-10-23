O jornal catalão "Sport" destacou um paradoxo envolvendo o português Bernardo Silva, que escolheu o Real Madrid em detrimento do Barcelona, depois de ter estado perto de vestir a camisa catalã na última janela de transferências do verão. Agora, ele se vê entrando em seu primeiro Clássico com a camisa do clube merengue em uma situação que não esperava, longe do time titular e sob a pressão da concorrência por seu lugar no meio-campo.

O jornal, conhecido por sua proximidade com o Barcelona, lançou luz sobre a mudança repentina na situação do meio-campista português, que preferiu transferir-se para o rival tradicional após uma ligação de José Mourinho, para se ver, poucos meses depois, diante de uma realidade completamente diferente das expectativas que acompanharam sua chegada ao Santiago Bernabéu.

Bernardo encerrou uma trajetória que se estendeu por nove temporadas com o Manchester City, antes de se juntar ao Real Madrid em uma transferência gratuita. Sua grande experiência, qualidade técnica e capacidade de organizar o jogo pareciam fatores que lhe dariam um papel de destaque no projeto de Mourinho, mas os cálculos do treinador português não saíram como se esperava.

Bernardo disse durante sua apresentação como jogador do Real Madrid: "Quando o Real Madrid me ligou, não hesitei". Sua escolha fechou a porta para uma possível transferência ao Barcelona e o coloca diante do clube catalão com a camisa de seu rival histórico, mas seu espaço dentro do time merengue recuou rapidamente.

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De contratação de destaque a jogador fora dos planos principais

Segundo o relatório do "Sport", Mourinho começou a contar com Bernardo no time titular, antes que o retorno de Aurélien Tchouaméni e a consolidação de Arda Güler no meio-campo complicassem sua situação, levando o jogador português a perder seu lugar e se contentar com minutos limitados em alguns jogos.

O recuo de seu papel chegou ao ponto da ausência completa nos confrontos contra Villarreal e Elche, um indício da dificuldade de manter um lugar fixo na escalação do Real Madrid, apesar da experiência que adquiriu durante seus anos no Manchester City.

Os números refletem a dimensão do recuo: depois de ter sido titular nas duas primeiras rodadas, Bernardo começou apenas mais duas partidas entre os onze jogos em que esteve disponível, sentando-se no banco de reservas em sete ocasiões.

O recuo de suas participações se estendeu à seleção portuguesa durante a última data Fifa, já que ele jogou apenas oito minutos em quatro partidas, de acordo com o que trouxe o relatório.

Um gol que não apaga os pontos de interrogação antes do Clássico

Apesar desse recuo, Bernardo teve a oportunidade de voltar ao time titular no confronto contra o Leipzig pela Liga dos Campeões da Europa, na quarta-feira, e a aproveitou marcando seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid na vitória por 4 a 1, em uma atuação que pode lhe dar um impulso antes do duelo contra o Barcelona.

Mas o gol ainda não resolve as dúvidas sobre seu papel nos cálculos de Mourinho, especialmente no Campeonato Espanhol, onde sua presença permaneceu aquém do esperado em comparação com sua experiência e seu status no momento em que a transferência foi concluída.

O confronto de domingo parece um teste importante para Bernardo, que precisa provar que sua escolha pelo Real foi um passo rumo a um papel maior, e não o início de uma fase em que se contentará em assistir aos principais jogos da temporada de fora do campo.