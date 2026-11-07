O Barcelona encerrou sua preparação para o aguardado confronto com o Atlético de Madrid, em meio a indicações positivas sobre a recuperação de alguns jogadores lesionados, enquanto Hansi Flick aguarda o teste final de seus zagueiros Eric García e Andreas Christensen, antes de definir a situação deles quanto à participação na grande partida no estádio Metropolitano.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que o Barcelona realizou, neste sábado, sua última sessão de treinos como preparação para o confronto com o Atlético de Madrid, e o treino contou com a participação de Eric García e Andreas Christensen, depois que os dois jogadores demonstraram boa recuperação das lesões que os afastaram da equipe.

Espera-se que os dois zagueiros passem pelo teste final para determinar o grau de prontidão física, antes de Flick definir a possibilidade de incluí-los na lista da partida, diante da importância do confronto e da necessidade da equipe por opções adicionais no setor defensivo.

Por outro lado, o Barcelona não contará com os serviços de cinco jogadores: Rodri, Jules Koundé, Dani Olmo, Xavi Espart e Roony Bardghji, que seguem com seus programas de reabilitação afastados dos treinamentos coletivos.

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As previsões apontam para a possibilidade de retorno do trio Rodri, Koundé e Olmo após o fim do período de pausa internacional, enquanto se espera que Xavi Espart, formado na academia do clube, retorne no início do próximo ano, ao passo que o jogador sueco Roony Bardghji precisará de um período maior para se recuperar e retomar sua prontidão.

A sessão de treinos também contou com o aproveitamento de alguns jovens talentos, depois que Flick incorporou Álex Campos, Ibrahima Toncará e Max Bonfill aos treinos da equipe principal, além de Hamza Abdelkarim.

Por outro lado, Guillem Víctor e Oriol Jorquín faltaram aos treinos, depois de se decidir que eles se juntariam à equipe reserva do Barcelona como preparação para o confronto com o Manresa.

O confronto tem uma importância excepcional para o Barcelona, que busca se reabilitar diante do Atlético de Madrid, após a dolorosa eliminação imposta pelo rival na temporada passada nas competições da Copa do Rei e da Liga dos Campeões da Europa.

As ambições da equipe catalã não se limitam à vingança contra o rival madrilenho, já que ela almeja também conquistar os três pontos e seguir na liderança do Campeonato Espanhol, antes de entrar no período de pausa internacional.

Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona anunciará sua lista final para a partida amanhã, e a equipe, liderada pelo presidente do clube, Joan Laporta, viajará à capital espanhola.

Espera-se que os jogadores da seleção espanhola Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López e Lamine Yamal permaneçam na capital espanhola, para se juntarem ao centro de treinamento da seleção espanhola na próxima segunda-feira.