O Real Betis recebe o Barcelona, neste sábado, na nona rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto no qual a equipe catalã busca manter seu início perfeito na competição, enquanto os donos da casa esperam encerrar uma longa série negativa diante do Blaugrana, que por sua vez possui um registro de gols excepcional no estádio do adversário.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Real Betis não conquistou nenhuma vitória nos últimos 15 jogos que disputou em casa contra o Barcelona no Campeonato Espanhol, somando 4 empates e 11 derrotas, sendo essa sua maior sequência sem vitória em seu estádio diante de um mesmo adversário em toda a sua história na primeira divisão.

Em contrapartida, o Barcelona marcou gols em cada uma das últimas 20 partidas que disputou fora de casa contra o Real Betis no Campeonato Espanhol, com um total de 52 gols, sendo essa a maior sequência de jogos com gols da equipe catalã fora de seu estádio diante de um mesmo adversário na história de suas participações na competição.

O Real Betis somou 19 pontos em seus primeiros 8 jogos no Campeonato Espanhol na temporada 2026-2027, após 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, igualando sua melhor pontuação nesta altura da temporada na competição (considerando 3 pontos por vitória), feito alcançado na temporada 1934-1935, quando foi campeão.

O Barcelona venceu seus primeiros 8 jogos no Campeonato Espanhol na temporada atual pela segunda vez em sua história, após já ter alcançado o mesmo feito na temporada 2013-2014 sob o comando do técnico Gerardo Martino.

Apenas uma equipe conseguiu vencer seus nove primeiros jogos na história da competição: o Real Madrid, na temporada 1968-1969.

O Barcelona, que chegou a 20 finalizações ou mais em 6 jogos diferentes do Campeonato Espanhol nesta temporada, e o Real Betis, que fez isso em 4 jogos, estão entre as 3 equipes que mais vezes alcançaram esse número de finalizações em jogos diferentes da competição, ao lado do Real Madrid, que fez isso em 5 partidas.

O Barcelona, ao lado do Real Madrid, tornou-se uma das apenas duas equipes das cinco grandes ligas europeias cujas finalizações acertaram a trave ou o travessão duas vezes ou mais em 3 jogos diferentes da primeira divisão nesta temporada, diante de Athletic Bilbao, Valencia e Sevilla.

Isco Alarcón marcou 3 gols em 4 jogos que disputou no Campeonato Espanhol com a camisa do Real Betis contra o Barcelona, e não marcou mais gols pela equipe andaluza contra nenhum outro adversário na competição, já que também anotou 3 gols contra Getafe e Osasuna.

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, participou de 12 gols nos primeiros 8 jogos da equipe no Campeonato Espanhol na temporada 2026-2027, com 7 gols marcados e 5 assistências, tornando-se o jogador espanhol com maior participação em gols após os primeiros 8 jogos de sua equipe em uma mesma temporada na competição durante o século 21.



