Não foi apenas a derrota diante do Paris Saint-Germain que acendeu o debate dentro do Barcelona, mas uma única decisão técnica do treinador Hans Flick, que detonou uma tempestade de questionamentos, cujo título mais marcante foi: por que sacrificaram Rodri justamente na partida para a qual ele foi contratado?

O analista espanhol Luis Flaquer provocou ampla polêmica com seu comentário incisivo no programa "Carrusel Deportivo", da rádio "Cadena SER", criticando duramente a decisão de deixar o jogador no banco de reservas no clássico do Parque dos Príncipes.

Flaquer disse, em tom de evidente espanto: "Não entendo a decisão de escalar Rodri em oito partidas consecutivas, sabendo do calendário lotado que vem pela frente, e então, no dia do jogo contra o Paris Saint-Germain, depois de terem passado o dia inteiro afirmando que Rodri é o jogador que permite que vocês brilhem em partidas desse tipo, resolvem poupá-lo, independentemente da importância do Clássico no domingo".

Essa crítica revela uma profunda divisão de opiniões nos meios catalães, já que os comentaristas Marcos López e José Mari Bakero consideraram, ao contrário de Flaquer, que a decisão de poupar o dono da camisa número 16 foi uma ideia boa e lógica para preservá-lo antes do Clássico.

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Mas os fatos de dentro da concentração confirmam que o jogador estava totalmente pronto. O jornalista Santi Ovalle revelou, durante a transmissão ao vivo da partida, os bastidores da decisão, explicando: "Flick disse que se tratava de administrar seu esforço físico. Com certeza ele sente os efeitos desse esforço, mas é como os outros jogadores do Barcelona".

E acrescentou: "Nós o vimos fazer o aquecimento e ele estava bem. Ontem o vimos treinar e ele encerrou a sessão de treino normalmente, por isso a questão é cuidar dele, mas ele está disponível para jogar".

O próprio Flick havia preparado o terreno para essa decisão antes da partida, quando enfatizou a necessidade de proteger seus jogadores, dizendo: "Devemos levar em conta a condição física dos jogadores, especialmente os que atuam por suas seleções".

O treinador alemão destacou que o meio-campista espanhol disputou integralmente as três últimas partidas, sem descanso, encerrando sua decisão com uma frase definitiva: "Decidimos poupá-lo. Sabemos o quanto ele é importante, mas confiamos em Bernal".

E entre a confiança de Flick no jovem Bernal e a crítica contundente de Flaquer, a pergunta continua pairando no Camp Nou: o Barcelona perdeu a batalha de Paris para vencer a guerra do Clássico, ou abrir mão do jogador das "grandes partidas" foi um erro que não pode ser justificado?