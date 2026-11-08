Antoine Griezmann renovou a confirmação de seu vínculo com o Atlético de Madrid, apesar de sua transferência para o Orlando City, dos Estados Unidos, após aparecer depois da última partida de seu time na temporada regular da liga americana, ao lado de seu filho mais novo, ambos vestindo a camisa vermelha e branca do clube espanhol.

A aparição do astro francês ocorreu horas antes do aguardado confronto deste domingo entre Atlético de Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol, confirmando a continuidade de seu apego ao clube no qual passou longos anos e do qual se tornou o maior artilheiro histórico, com 211 gols em diferentes competições.

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Griezmann chegou ao Atlético de Madrid vindo da Real Sociedad no verão de 2014 e permaneceu no clube até o verão de 2019, quando se transferiu para o Barcelona por 120 milhões de euros.

O astro francês passou duas temporadas com o clube catalão, antes de retornar ao Atlético por empréstimo em setembro de 2021, depois se transferir em definitivo no verão de 2023 e permanecer no clube até sua saída para os Estados Unidos no verão de 2026.

Durante sua passagem pelo Barcelona, Griezmann disputou 102 partidas oficiais e marcou 35 gols, além de conquistar a Copa do Rei na temporada 2020-2021.

O campeão mundial de 2018 teve um início forte com seu time americano e contribuiu para a classificação da equipe aos playoffs da liga, após marcar 14 gols e dar 8 assistências em 18 partidas.