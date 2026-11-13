Barcelona finalmente encontra o zagueiro do futuro

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O jovem zagueiro ganês Hafiz Gariba vem roubando a cena no Barcelona Atlètic, após se tornar uma das peças fundamentais do elenco do técnico Juliano Belletti, graças ao seu potencial defensivo e à sua capacidade de construir o jogo desde trás, além da sua velocidade e força nas disputas aéreas, em meio ao crescente interesse de clubes europeus em sua contratação.

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O jornal catalão "Sport" noticiou que Gariba é muito valorizado dentro do vestiário do time reserva, seja por seu nível técnico e físico ou por sua personalidade tranquila e sua boa relação com os companheiros, ressaltando que o jovem zagueiro possui uma grande margem para evolução.

De Acra à academia do Barcelona

A história de Gariba começou em um ambiente humilde na capital ganesa, Acra, onde foi descoberto pela fundação Marcet, antes de sua transferência para o Barcelona em janeiro de 2025.

Por causa de obstáculos administrativos que impediram seu registro direto na academia, ele começou sua jornada no clube Codolar, na quarta divisão catalã.

O jogador chamou a atenção apesar da pouca idade, graças à sua altura e velocidade na cobertura defensiva, o que fez dele alvo do interesse dos olheiros de Barcelona e Real Madrid, antes de o clube catalão fechar sua contratação, tendo Tony Hernández como a figura principal por trás do negócio.

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Gariba se juntou ao time sub-19 "B", antes de sua promoção ao time sub-19 "A" na temporada passada sob o comando de Pol Planas, onde demonstrou uma evolução clara em suas capacidades defensivas, em sua leitura de jogo e no trato com os duelos individuais.

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Oportunidade com Flick

O zagueiro ganês teve, durante o último verão, a oportunidade de participar dos treinos do time principal sob o comando de Hansi Flick, após ter chamado a atenção da comissão técnica.

Mas ele foi acometido por um vírus que o afastou dos gramados por mais de uma semana e o impediu de viajar para o período de preparação na Inglaterra.

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Gariba tem 19 anos, nascido em 9 de janeiro de 2007 na cidade ganesa de Techi, mede 1,87 m e se destaca por jogar com o pé esquerdo.

Ele também disputou 6 partidas na Liga dos Campeões da UEFA de juvenis durante a temporada 2025-2026, antes de sua promoção ao Barcelona Atlètic, e apresentou recentemente uma atuação de destaque diante do Manresa, na partida que terminou com a vitória de seu time por 3 a 0, no dia 8 de novembro.

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O "Sport" elogiou seu nível, especialmente sua superioridade nas bolas aéreas e rasteiras e sua precisão no passe, considerando que o Barcelona tem o zagueiro central de que o time principal vai precisar no futuro.

Contrato até 2028 e interesse europeu

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O jornal acrescentou que Gariba tem contrato com o Barcelona até o ano de 2028, abrangendo o período restante da fase de juvenil e mais dois anos como jogador profissional.

Apesar do interesse de vários clubes europeus em contar com seus serviços, o desejo do jogador é permanecer no Barcelona, onde se sente confortável e quer continuar evoluindo.

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Mas as duas partes ainda não chegaram a um novo acordo, e o clube também não se movimentou recentemente para resolver a questão.

O valor da multa rescisória em seu contrato é de 20 milhões de euros, uma quantia que pode não representar um obstáculo para os clubes interessados, especialmente diante do potencial que o jogador possui e da previsível valorização com a continuidade de seu bom desempenho.

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Entre o desejo do Barcelona de manter seu talento e o crescente interesse europeu, o futuro de Gariba segue sendo uma das questões que merecem acompanhamento dentro da academia do clube catalão.