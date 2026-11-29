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O Barcelona aproveitou neste domingo a surpreendente derrota do Real Madrid no dia anterior. Após um jogo movimentado em Riazor, o placar terminou em 1 a 5. Lamine Yamal abriu o marcador, mas seu gol só foi possível graças a uma genialidade de Dani Olmo, que também marcou pouco depois. Raphinha fez três gols pelo Barça, que agora tem cinco pontos a mais que o Atlético e seis a mais que o Real.

Depois de atuar como zagueiro e até lateral-direito nas últimas semanas, Frenkie de Jong voltou à sua posição habitual no meio-campo em Riazor. Ali, formou com Pedri a dupla de volantes. Rodri teve de se contentar com um lugar no banco.

A partida não tinha nem um minuto e meio quando o Barcelona abriu o placar de uma maneira bastante incomum. Para surpresa de todos, Dani Olmo, livre de marcação, deixou um cruzamento rasteiro de Yamal passar entre suas pernas. Foi uma jogada genial: a bola acabou entrando no gol.

O Deportivo reagiu imediatamente e, poucos instantes depois, poderia ter empatado com Yeremay Hernández. O meio-campista, que avançou até a área, não conseguiu finalizar para o gol diante de Joan García. Pouco depois, o goleiro acabou batido. Pierre-Emerick Aubameyang encobriu o espanhol com um belo toque: 1 a 1.

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O Deportivo pôde desfrutar do empate por cerca de dez minutos. Anthony Gordon passou em velocidade por seu marcador pela esquerda e fez um cruzamento preciso para Olmo, que cabeceou no canto mais próximo, com a bola passando por Leo Román: 1 a 2. No restante do primeiro tempo, Eric García foi, surpreendentemente, o jogador mais perigoso. O defensor, porém, não marcou.

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No segundo tempo, o Barcelona não demorou a fazer seu terceiro gol. Yamal cruzou com muita categoria para Raphinha, que cabeceou bem para superar Román. Depois disso, os catalães diminuíram consideravelmente o ritmo. Yamal ainda pareceu marcar o quarto, mas o craque estava impedido por muito pouco.

Um revés para o Barcelona veio logo em seguida. Frenkie de Jong demonstrou sentir algum incômodo e caiu no gramado por volta dos 60 minutos. O jogador da seleção da Holanda levantou o braço e foi substituído quase imediatamente por Andreas Christensen, que fazia seu retorno. O dinamarquês havia perdido os dois últimos jogos por causa de uma lesão muscular.

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O Barcelona dominava completamente o Deportivo e, pouco depois, chegou ao quarto gol. Jules Koundé lançou Gordon em profundidade no momento certo. Após um chute bloqueado, a bola chegou a Raphinha, que driblou seu marcador na segunda trave e não deu nenhuma chance a Román de perto.

Zakaria Eddahchouri, ex-Telstar, entrou pelo Depor na reta final e causou ótima impressão. O atacante disparou um chute forte em direção ao ângulo, mas García conseguiu fazer a defesa com o braço esticado bem a tempo. O Depor não voltaria a marcar, mas o Barcelona, sim. Nos acréscimos, Raphinha completou um cruzamento rasteiro de Yamal para o gol: 1 a 5.