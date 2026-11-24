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O Barcelona entrou em confronto institucional com Javier Tebas, presidente da LaLiga, ao manifestar oficialmente sua oposição à União dos Clubes Europeus (UEC), entidade que Tebas apoia financeiramente e cujas ações no cenário continental ele respalda. A medida revela a ampliação das divergências no futebol espanhol, que deixam o âmbito das questões locais e passam à disputa por influência e pela gestão do esporte na Europa.

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Segundo o renomado jornalista Ben Jacobs, o Barcelona registrou, durante a assembleia geral da LaLiga realizada nesta terça-feira, sua oposição à organização liderada por Tebas. O clube também rejeitou a queixa apresentada pela entidade à Comissão Europeia contra a Uefa e a European Football Clubs (EFC), em uma posição que reflete a rejeição da diretoria catalã às iniciativas que buscam mudar a forma de representação institucional dos clubes no continente.

A divergência não se resume a uma objeção a uma nova organização. Ela se estende a uma disputa mais ampla sobre quem tem o direito de representar os clubes europeus e sobre o peso dos grandes clubes nas decisões relativas às competições, às receitas e ao calendário de jogos.

Qual é a história da União dos Clubes Europeus apoiada por Tebas?

A União dos Clubes Europeus (UEC) foi fundada em 2023 com o objetivo de dar aos clubes pequenos e médios mais espaço para influenciar a gestão do futebol europeu e de defender uma distribuição mais justa das receitas, em vez da concentração de poder e de decisões nas mãos dos grandes clubes.

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De acordo com os dados citados na reportagem, a organização reúne 138 clubes, entre eles 13 espanhóis, como Osasuna e Las Palmas, enquanto a European Football Clubs (EFC), antiga Associação Europeia de Clubes (ECA), reúne mais de 900 clubes.

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A proposta da nova entidade gira em torno de dar aos clubes que não pertencem à elite europeia mais capacidade de participar das decisões que afetam o futuro do esporte, sobretudo no que diz respeito à distribuição de receitas, ao acesso às competições continentais e à organização do calendário.

As ações da organização, porém, geraram ampla polêmica depois que ela apresentou, em 16 de novembro, uma queixa formal à Comissão Europeia contra o acordo firmado entre a Uefa e a European Football Clubs (EFC), que concede a esta última um papel exclusivo na representação dos clubes europeus perante a entidade continental.

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A União dos Clubes Europeus (UEC) considera que esse acordo reforça o poder dos grandes clubes e limita a capacidade dos demais de participar efetivamente das decisões. Para a entidade, o atual modelo de governança prejudica o equilíbrio competitivo e levanta questionamentos sobre as regras de concorrência na União Europeia.

Barcelona rejeita a queixa, e a disputa ultrapassa as fronteiras da Espanha

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A posição do Barcelona chamou a atenção não apenas pela oposição à nova União dos Clubes Europeus, mas também pela rejeição à queixa apresentada por ela contra a Uefa e a European Football Clubs (EFC).

A medida coloca o clube catalão em confronto direto com o projeto apoiado por Tebas, sobretudo porque o presidente da LaLiga não escondeu seu respaldo à ação jurídica conduzida pela organização em Bruxelas.

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Em 17 de novembro, Tebas declarou apoio à queixa, que classificou como um passo importante, e afirmou que o acordo entre a Uefa e a European Football Clubs (EFC) levanta problemas relacionados às regras europeias de concorrência.

Esses acontecimentos revelam uma clara diferença de visão entre o Barcelona e Tebas sobre o futuro da gestão do futebol europeu e sobre a necessidade de mudar os mecanismos de representação dos clubes nas instituições continentais.

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A divergência ganhou novas dimensões por causa do apoio financeiro que a LaLiga oferece à nova organização, tema que gerou objeções nos círculos do futebol espanhol, sobretudo porque a União dos Clubes Europeus (UEC) trava uma batalha jurídica com a European Football Clubs (EFC), que tem em sua direção diversos dirigentes de grandes clubes.

Segundo a imprensa espanhola, o apoio financeiro da LaLiga ultrapassou 1 milhão de euros, enquanto outras reportagens falaram em um financiamento na forma de empréstimo. O tema levantou questionamentos sobre a natureza da contribuição financeira, sobre quem a aprovou e sobre sua compatibilidade com os interesses dos clubes que integram a LaLiga.

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A crise ficou ainda mais complexa depois que Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, anunciou sua renúncia ao cargo de vice-presidente da LaLiga, assim como ao seu posto no conselho de administração da entidade, durante a assembleia geral realizada na terça-feira.

A renúncia ocorreu em meio a divergências ligadas ao apoio da LaLiga à nova organização, já que Gil Marín ocupa cargos de liderança na European Football Clubs (EFC) e na Uefa, o que gerou preocupações sobre conflito de interesses e sobre a dificuldade de conciliar as diferentes responsabilidades.

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Esses acontecimentos dão ainda mais peso à oposição do Barcelona. A questão deixou de ser uma simples diferença de opinião entre o clube e o presidente da LaLiga e passou a fazer parte de uma crise institucional mais ampla, relacionada ao futuro da representação no futebol europeu e aos limites da interferência das ligas nacionais na formação dos centros de poder continentais.

Nova divergência reacende a tensão entre Laporta e Tebas

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A posição do Barcelona surge em um momento em que a relação entre Joan Laporta e Javier Tebas vinha passando por tentativas de reaproximação nos últimos meses, depois que os dois trocaram mensagens positivas em julho, durante a cerimônia de posse de Laporta para um novo mandato na presidência do clube.

Na ocasião, Tebas reconheceu a existência de desentendimentos anteriores entre as partes, mas demonstrou disposição para cooperar, enquanto Laporta afirmou que o Barcelona poderia ser um parceiro na promoção da LaLiga.

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O caso da União dos Clubes Europeus, no entanto, voltou a expor as diferenças entre os dois lados, depois que o Barcelona optou por se opor oficialmente a um projeto apoiado por Tebas, em um momento em que crescem as divergências sobre o futuro da gestão do futebol europeu.

Com isso, a posição catalã abre um novo capítulo de confronto com o presidente da LaLiga, em uma batalha que vai além dos interesses diretos do Barcelona e chega à forma da relação entre grandes e pequenos clubes e à questão de quem tem o direito de influenciar as decisões que vão definir o futuro do futebol europeu.