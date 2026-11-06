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Barcelona e Paris fora dos planos de astro do Marrocos antes da janela de transferências de inverno

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O leão do Atlas recusa a saída em janeiro

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O marroquino Abde Ezzalzouli, estrela do Real Betis, definiu sua posição sobre o clube pelo qual deseja jogar.

O jornal Sport informou que Ezzalzouli decidiu fechar a porta à possibilidade de uma saída durante a próxima janela de transferências de inverno, apesar do interesse de vários clubes europeus em contratá-lo.

Nem o Paris Saint-Germain nem um possível retorno ao Barcelona no futuro fazem parte dos planos do ponta marroquino no momento.

Sua prioridade é dar continuidade à sua trajetória com a equipe andaluza, onde se sente importante e considera ter as condições ideais para seguir evoluindo.

De acordo com o site "Afrik Foot", citando fontes próximas ao jogador, Ezzalzouli não pensa em deixar o Real Betis em janeiro de 2027.

O jogador se sente satisfeito com sua situação esportiva e não deseja interromper uma fase na qual encontrou a continuidade e a confiança de que precisava.

Além disso, seu comprometimento permanece total durante uma temporada importante na qual o Real Betis disputa a Liga dos Campeões da Europa.

O Paris Saint-Germain surgiu como um dos possíveis destinos do internacional marroquino. O clube parisiense estuda reforçar seu setor ofensivo após a lesão de Khvicha Kvaratskhelia, mas Ezzalzouli não pretende abrir negociações para se transferir para outra equipe no meio da temporada.

O relatório do Afrik Foot também abordou a possibilidade de um retorno do jogador marroquino ao Barcelona no futuro, uma vez que o clube catalão mantém 20% de seus direitos.

Nesse contexto, fontes próximas ao jogador negam categoricamente a existência de qualquer contato com o clube catalão para estudar um possível negócio no futuro, assim como também não houve qualquer possibilidade de que isso acontecesse durante o último verão, apesar dos rumores que circularam a respeito.

O Real Betis, por sua vez, não tem qualquer intenção de facilitar a saída do jogador. Ezzalzouli tem contrato com o clube até junho de 2029, e seu vínculo inclui uma cláusula de rescisão no valor de cerca de 60 milhões de euros, uma quantia que reflete a importância que o jogador adquiriu dentro do projeto esportivo do clube andaluz.

O ponta marroquino apresenta um bom início de temporada, após ter marcado 4 gols e dado uma assistência em 11 partidas oficiais, nas quais disputou um total de 874 minutos.

Esse desempenho confirma a evolução alcançada pelo jogador, após uma temporada em que marcou 10 gols e deu 8 assistências em 29 partidas do Campeonato Espanhol, de acordo com os números divulgados pelo site Afrik Foot.

Aos 24 anos, Ezzalzouli considera que ainda tem margem para evoluir e não deseja se precipitar rumo a uma nova experiência em outro lugar. Seu objetivo imediato é consolidar sua posição como um dos principais elementos ofensivos do Real Betis.

No momento, a decisão do jogador permanece firme: dar continuidade à sua trajetória no Real Betis, pelo menos até o fim da temporada.

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