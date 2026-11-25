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Uma reportagem publicada nesta quarta-feira revelou um obstáculo que pode ameaçar a transferência do marroquino Yassir Zabiri para um dos grandes clubes na próxima janela de transferências de inverno.

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Zabiri defende o Racing Santander por empréstimo do Rennes, da França, até o fim da temporada atual. Por isso, uma saída no inverno exige que os dois clubes cheguem a um acordo sobre as propostas que ele receber em janeiro.

De acordo com o jornal "AS", na sede do Racing Santander, em El Sardinero, reina total tranquilidade em relação à situação de Yassir Zabiri, de 21 anos, porque o clube sabe que a decisão está em suas mãos até 30 de junho.

Em outubro, o mesmo jornal informou que o Rennes não pode encerrar o empréstimo (que não inclui opção de compra), já que não existe cláusula que permita rescindir o contrato durante a janela de transferências de inverno.

Com 11 gols em 13 partidas, sem ter cobrado nenhum pênalti, Zabiri se tornou uma estrela em ascensão no Campeonato Espanhol, aproveitando ao máximo as oportunidades que recebe, a ponto de apenas Raphinha e Mbappé terem mais gols do que ele em LaLiga.

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O desempenho chamou a atenção de todos, e clubes e empresários começaram a sondar a possibilidade de contratá-lo, seja junto ao Racing, ao Rennes ou aos seus agentes na Unique Sports.

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Vale lembrar que o jogador da seleção marroquina pertence ao Rennes, que o contratou em fevereiro junto ao Famalicão por 10 milhões de euros e com quem tem contrato até 2029.

Ele quase não teve espaço na temporada passada, por isso estava claro que seria emprestado no verão. Entre as propostas que recebeu (Olympique de Marselha e Venezia, entre outras), escolheu o Racing Santander pelo estilo de jogo do time e pela paixão pelo futebol espanhol, que acompanha desde a infância como conhecido torcedor do Barcelona.

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Como o Racing Santander sabe, a intenção do jogador é terminar a temporada em Santander, compromisso que assumiu no verão passado.

Só uma proposta altíssima do Rennes, que poderia render milhões de dólares ao Racing, mudaria esses planos. Mas os principais dirigentes do Racing, Manolo Higuera e Sebastián Ceria, traçaram sua estratégia há algum tempo e estão determinados a não negociar a saída de jogadores que consideram importantes.

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Na temporada 2023/2024, eles se mantiveram firmes diante do Sevilla no caso de Peque, exigindo o pagamento da multa rescisória de 4 milhões de euros; depois, fizeram o mesmo com Íñigo Vicente, Arana e Andrés Martín e, no verão passado, também com Gustavo Puerta e Jorge Salinas.

Barcelona entra em cena

Os números impressionantes de Zabiri não deixaram de despertar o interesse dos grandes clubes, já que reportagens da imprensa apontaram que o Barcelona acompanha de perto a evolução do atacante marroquino , depois que seu nome passou a ganhar força no mercado de jovens talentos.

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E o interesse do Barcelona não parece ser unilateral: Zabiri tem clara admiração pelo clube catalão e sonha em vestir sua camisa e jogar um dia no Camp Nou, o que pode dar uma dimensão extra a uma eventual negociação.