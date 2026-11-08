O FC Barcelona conquistou uma vitória importante sobre o Atlético de Madrid na noite de domingo. A equipe de Hansi Flick saiu atrás no placar no Metropolitano após um gol de Giuliano Simeone, mas virou a partida com dois gols de Fermín López: 1 a 2. Com isso, o Barcelona segue na liderança de LaLiga e impõe um duro golpe à equipe de Diego Simeone.

Flick surpreendeu ao escalar Marc Bernal no meio-campo e Brian Fariñas na lateral direita, deixando Frenkie de Jong no banco. O holandês entrou no intervalo no lugar de Fariñas e, surpreendentemente, assumiu a lateral direita. No Atlético, Julián Álvarez, Lee Kang-in e Giuliano Simeone estiveram entre os titulares.

O time da casa começou bem e criou uma grande chance logo no início com Álvarez, mas o goleiro Joan García fez uma excelente defesa e evitou que o Barcelona saísse atrás. Pouco depois, Marc Pubill acertou o travessão após um escanteio, e Pedri também mandou a bola na trave pelo Barcelona. Aos dez minutos, o Atlético abriu o placar: Álvarez cruzou para Giuliano Simeone, e o argentino completou de perto para fazer 1 a 0.

O Barcelona tentou assumir o controle da partida, mas continuou vulnerável aos contra-ataques rápidos do Atlético. João Cancelo, em especial, teve uma noite difícil e, após um erro do português, Joan García precisou intervir novamente em uma finalização de Álvarez. Do outro lado, Lamine Yamal criou muito perigo, embora a defesa madrilenha tenha resistido por bastante tempo.

Pouco antes do intervalo, o Barcelona empatou com Fermín. Pedri rompeu as linhas com uma boa jogada, e a bola, após uma intervenção defensiva de Pubill, sobrou nos pés de seu companheiro. Fermín não hesitou e chutou de esquerda, fora do alcance de Jan Oblak, para fazer 1 a 1.

Depois do intervalo, o Barcelona voltou muito mais forte, com De Jong na surpreendente função de lateral direito. Lamine Yamal teve algumas chances de finalização logo de início, e Pedri também levou perigo, mas Pubill desviou seu chute para escanteio. O Atlético, enquanto isso, continuou à espreita de oportunidades no contra-ataque e teve uma grande chance com Álvarez, mas o argentino mandou a bola por cima do gol ao tentar encobrir o goleiro.

Aos 66 minutos, saiu o segundo gol do Barcelona. Lamine Yamal deu um belo passe em profundidade para deixar Fermín livre, e o meio-campista finalizou com tranquilidade. Com seu segundo gol na noite, completou a virada: 1 a 2. O Atlético passou, então, a correr cada vez mais riscos para evitar a derrota.

Na reta final, Flick colocou Eric García e Gavi em campo, e De Jong voltou ao meio-campo. O Atlético avançou ainda mais e tentou forçar o empate, mas o Barcelona segurou a vantagem.

Assim, os catalães conquistaram uma vitória suada em Madri e entram na pausa para jogos de seleções na liderança. A vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid e o Atlético Madrid é de três e cinco pontos, respectivamente.