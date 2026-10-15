Barcelona confirma colaboração com Tyler, the Creator para o próximo El Clásico contra o Real Madrid

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O Barcelona anunciou oficialmente sua mais recente colaboração musical de destaque para o próximo El Clásico contra o Real Madrid. O rapper e estilista americano Tyler, the Creator será o destaque da parceria do clube catalão com o Spotify para o maior jogo do futebol espanhol.

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Barcelona revela nova colaboração com o Spotify para o uniforme

O Barcelona confirmou que Tyler, the Creator será o novo rosto das ações especiais do clube para o aguardado confronto contra o Real Madrid. O clube deu as boas-vindas ao artista em suas redes sociais e compartilhou uma imagem do astro americano vestido com as cores do Barcelona. A novidade dá continuidade à estratégia de marketing pela qual o clube substitui o logotipo de seu patrocinador tradicional pela marca de artistas de renome mundial em jogos de destaque.

A próxima colaboração não se limita ao artista: também inclui a GOLF WANG, influente marca de moda urbana fundada pelo rapper. A notícia, divulgada inicialmente pela RAC1, foi agora confirmada pelo clube, que se prepara para o confronto no Spotify Camp Nou. A partida está marcada para 25 de outubro, às 21h, no horário local, e oferecerá uma enorme vitrine global para esse encontro entre esporte, música e moda urbana de alto padrão.

Para o Barcelona, a camisa se tornou um elemento fundamental de sua identidade comercial na parceria com o Spotify. Ao destacar diferentes artistas nos maiores jogos da temporada, o clube consegue alcançar públicos diversos, muito além dos torcedores tradicionais de futebol. Tyler, the Creator segue os passos de colaboradores anteriores, como Olivia Rodrigo, o que sugere que o clube quer manter uma forte conexão com a geração Z e a cultura contemporânea da moda urbana.

Tyler se torna o nono artista musical a participar dessa série de colaborações desde o início da iniciativa, em 2022. O projeto foi inaugurado pelo rapper canadense Drake e, desde então, contou com nomes de peso, como a sensação espanhola Rosalia, as lendas do rock The Rolling Stones e a estrela colombiana Karol G. Outros nomes de destaque que já estamparam a camisa do Barcelona incluem Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran e, mais recentemente, Olivia Rodrigo, formando um dos grupos mais exclusivos da indústria do entretenimento.

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As polêmicas em torno do artista

Embora a colaboração traga uma nova estética ao uniforme do Barcelona, a escolha de Tyler, the Creator também gera discussão. Tyler Gregory Okonma, por trás do nome artístico, ganhou destaque inicialmente como líder do coletivo de hip-hop alternativo Odd Future.

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Essas polêmicas tiveram consequências concretas para sua carreira, sobretudo em 2015, quando o governo britânico o proibiu oficialmente de entrar no Reino Unido. Na época, o Ministério do Interior britânico apontou o conteúdo de suas letras como motivo para a decisão, que levou ao cancelamento de várias apresentações programadas e provocou um debate mundial sobre os limites da provocação na arte.

A proibição, porém, acabou sendo revogada em 2019, permitindo seu retorno a Londres para uma série de shows bem-sucedidos. A volta marcou uma mudança na percepção pública sobre o artista, já que seus trabalhos posteriores, incluindo o aclamado álbum “IGOR”, mostraram um lado mais maduro e experimental de sua arte.

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Uma nova identidade visual para o clássico

Agora, Tyler levará sua identidade visual marcante a um dos eventos esportivos mais assistidos do planeta. A parceria entre Barcelona e Spotify busca aproveitar seu estilo singular e a base fiel de seguidores de sua marca GOLF WANG para criar algo que tenha tanto apelo no mundo da moda quanto no do futebol.

A inclusão da GOLF WANG representa um passo mais profundo do clube catalão no universo do varejo e das marcas de estilo de vida. Isso sugere que a colaboração provavelmente irá além de um logotipo na camisa usada no dia do jogo, podendo incluir produtos de edição limitada que atraiam colecionadores e fãs da estética própria do artista. Enquanto o Barcelona prossegue em sua recuperação financeira, essas iniciativas comerciais de grande visibilidade continuam essenciais para manter a posição do clube como potência global no esporte e na cultura.

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Por fim, a próxima partida contra o Real Madrid será a prova definitiva para essa nova experiência de marketing. Com milhões de torcedores acompanhando o jogo de todas as partes do mundo, a presença da marca de Tyler, the Creator em campo mostrará até onde o clube está disposto a ir para ultrapassar os limites do patrocínio tradicional.