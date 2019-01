Barcelona confirma chegada de Kevin-Prince Boateng

O jogador chega emprestado até o final da temporada, com opção de compra em definitivo

O Barcelona anunciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira (21), a contratação do meia Kevin-Prince Boateng.

O jogador de 31 anos, nascido na Alemanha mas que defende a seleção de Gana, chegou emprestado junto ao Sassuolo, da Itália, em uma transação que poucos esperavam.

Com passagens por Tottenham, Milan e Schalke dentre as principais equipes por ele defendidas, Kevin-Prince estava no Sassuolo desde 2018 e chega ao Camp Nou por empréstimo até o final desta temporada. No contrato, ainda há a opção de compra por 8 milhões de euros.