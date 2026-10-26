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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Barcelona cai na armadilha do "gênio": imprensa internacional exalta a lição de Mourinho!

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
L. Yamal
K. Mbappe
Espanha
Portugal
Alemanha
França

Vitória espetacular do Real Madrid

A vitória do Real Madrid sobre o Barcelona pelo placar de 2 a 1, no estádio Camp Nou, teve ampla repercussão na imprensa internacional, que destacou a superioridade tática do técnico português José Mourinho e o papel decisivo do astro francês Kylian Mbappé, autor dos dois gols do triunfo, em um resultado que reacendeu a disputa pelo título do Campeonato Espanhol.

A vitória deu ao Real Madrid um forte impulso na corrida pelo título, após infligir ao Barcelona sua segunda derrota em 5 dias, reduzindo a diferença para a equipe catalã, líder da classificação, a 3 pontos, e interrompendo sua sequência de triunfos, com a qual buscava conquistar sua décima vitória consecutiva no início da temporada.

Mourinho voltou

O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" considerou que o clássico ressuscitou a ideia de que Mourinho voltou ao seu melhor nível, apontando seu sucesso em encontrar soluções para um problema tático no meio-campo que havia desafiado técnicos anteriores do Real Madrid, entre eles Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.

E afirmou que a vitória recolocou a disputa pelo título do campeonato em evidência, depois de o Barcelona parecer, em um período anterior, quase intransponível.

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Barcelona desmorona

O "Tuttosport" concentrou-se na capacidade do Real Madrid de vencer no reduto de seu rival, considerando que os dois gols de Mbappé derrubaram o Barcelona e reacenderam a corrida pela LaLiga.

Também destacou que o atacante francês elevou seu total a 14 gols contra a equipe catalã, sendo 11 deles fora de casa.

O prazer de Madri

O jornal francês "L'Équipe" avaliou que Mbappé teve a última palavra no confronto, às vésperas da cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, depois de conduzir o Real Madrid a encerrar a sequência de vitórias do Barcelona, que almejava dar continuidade ao seu início perfeito no campeonato.

RMC: demonstração de poder

A rede francesa "RMC" descreveu a vitória como uma demonstração da força do Real Madrid sob o comando de Mourinho, apontando que Mbappé marcou seus gols de número 99 e 100 pelo clube.

Também elogiou a atuação de Eduardo Camavinga, que contribuiu para reforçar o domínio da equipe merengue sobre o desenrolar da partida, enquanto Lamine Yamal não conseguiu deixar uma marca influente.

Mbappé surpreende o Barcelona

O jornal alemão "Bild" destacou a capacidade do Real Madrid de lidar com os períodos de pressão do Barcelona, explicando que a equipe merengue desperdiçou uma série de promissores contra-ataques no segundo tempo, antes de retomar a iniciativa após o empate dos donos da casa a partir de um escanteio curto.

E acrescentou que um passe decisivo de Jude Bellingham abriu o caminho para Mbappé marcar o gol da vitória, após uma movimentação destacada de Camavinga, em um lance que personificou a eficácia do Real Madrid em explorar os espaços.

Real Madrid decide o clássico

O jornal alemão "Kicker" afirmou que o Real Madrid saiu vitorioso graças aos dois gols de Mbappé, apontando que o resultado representa um golpe para o Barcelona, que sofreu sua primeira derrota na temporada na LaLiga.

Mourinho ainda mantém seu toque mágico

A emissora britânica "BBC" destacou a comemoração de Mourinho pelo gol decisivo de Mbappé, quando ele deslizou de joelhos diante da torcida, considerando que a cena reflete a continuidade da capacidade do técnico português de criar momentos excepcionais diante do rival tradicional.

Atuação brilhante de Mourinho

O jornal "The Athletic" descreveu a atuação do Real Madrid como uma surpresa para todos e elogiou o plano de Mourinho, que conseguiu reduzir o perigo do ataque do Barcelona, afirmando que Lamine Yamal, apesar de sua condição de uma das maiores esperanças da equipe catalã, não apresentou o impacto esperado.

Também apontou que a vitória dissipou os temores em relação a uma queda do Real Madrid na corrida pelo título.

Mourinho e Mbappé brilham

O jornal britânico "The Times" considerou que Mourinho e Mbappé foram os principais destaques do confronto, depois de o técnico português conduzir sua equipe a uma preciosa vitória e de o atacante francês marcar dois gols que reduziram a diferença na tabela de classificação e deram ao Real Madrid uma nova chance de disputar o título com força.

Uma lição tática no Camp Nou

O jornal português "A Bola" elogiou a ousadia de Mourinho em optar por uma escalação ofensiva, ao escalar Bernardo Silva ao lado de Arda Güler, para aproveitar suas capacidades criativas.

E explicou que o técnico escolheu não se contentar em recuar e esperar pelos contra-ataques, mas buscou impor sua personalidade à partida, o que confundiu os cálculos do Barcelona e deu ao Real Madrid a vantagem em diversos aspectos.

O jornal acrescentou que Mourinho provou sua capacidade de gerir grandes jogos e descreveu a cena hipotética de sua comemoração pela vitória como merecedora de ser carregada pelos torcedores nos ombros pelo portão principal.

Mbappé dourado

O jornal argentino "Olé" concentrou-se no brilho de Mbappé, considerando que o Real Madrid impôs sua palavra no clássico, enquanto Lamine Yamal foi a maior decepção do Barcelona. Também elogiou a experiência de Mourinho e sua capacidade de convencer seus jogadores da possibilidade de vencer no estádio do adversário.

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