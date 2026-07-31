O clube espanhol Barcelona anunciou, na noite de sexta-feira, a transferência da jovem atacante italiana Giulia Dragoni, de 19 anos, para o Chelsea, em uma negociação que era esperada há dias, fazendo com que a fortaleza catalã perca um de seus talentos promissores para a Premier League inglesa.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" havia revelado a informação na última terça-feira, antes que o jornal britânico "The Athletic" confirmasse posteriormente que o Chelsea era o destino final da jogadora, até que se chegou a um acordo definitivo entre os dois clubes que abriu caminho para o anúncio oficial.

Detalhes financeiros da negociação

O anúncio oficial não revelou o valor da taxa de transferência, mas o jornal "Mundo Deportivo" informou que a negociação foi feita por um valor superior a 500 mil euros e que não ultrapassará 600 mil euros em termos de custos fixos, com uma série de cláusulas variáveis que poderão elevar esse montante no futuro, dependendo do desempenho da jogadora e de suas conquistas com o time londrino.

A atacante italiana assinou um contrato de longo prazo com o Chelsea, que se estende por 4 temporadas até o verão de 2030, com opção de prorrogação por mais uma temporada até 2031, em clara demonstração da confiança do clube inglês nas capacidades da jovem jogadora e em seu potencial futuro.