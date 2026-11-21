Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona segue em busca do zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter, e agendou novas reuniões apesar de dúvidas táticas internas, segundo relatos. O clube catalão quer contratar o jogador da seleção italiana por 70 milhões de euros, mas enfrenta uma concorrência crescente do Chelsea, da Premier League.

Publicidade

Barcelona intensifica busca por Bastoni

O Barcelona está agendando novas reuniões para discutir a contratação do zagueiro Bastoni, da Inter. O jogador da seleção italiana figura há vários anos na lista de desejos do Barcelona, que segue muito interessado em levá-lo ao Camp Nou. Informações da Sky Sports e de Matteo Moretto indicam que o clube catalão segue avançando na tentativa de contratá-lo.

A nova investida ocorre apesar do interesse crescente do Chelsea, da Premier League, que acompanha a situação de perto. O Barcelona fez uma forte tentativa de contratar o zagueiro no verão, mas recebeu uma recusa categórica. Agora, está pronto para testar novamente a disposição da Inter de mantê-lo, em busca de reforços para a defesa.

Dúvidas de Flick e preço elevado

Apesar do entusiasmo da diretoria, há questionamentos internos no Barcelona sobre a possível contratação. Relatos recentes indicaram que o clube havia reduzido seu interesse porque o técnico Flick tem dúvidas táticas em relação ao jogador. Segundo informações, o treinador alemão não tem certeza de que Bastoni se encaixaria bem em seu esquema preferido com quatro defensores.

Essa preocupação tática torna as próximas conversas internas decisivas para o avanço da negociação e para o planejamento defensivo do Barcelona. Além disso, as exigências financeiras continuam altas para o clube espanhol. A Inter fixou em 70 milhões de euros o preço para liberar seu zagueiro, valor elevado que permanece inalterado mesmo com a aproximação do fim de seu contrato.

Publicidade Publicidade

Negociação contratual lenta e reputação recuperada na Itália

O contrato atual de Bastoni com a Inter vai até junho de 2028. Embora haja negociações para prolongar sua permanência em Milão, as conversas avançam muito lentamente e ainda não chegaram a um desfecho positivo. No verão passado, uma saída parecia bem mais provável. Na época, o zagueiro ainda sentia os efeitos de uma série de polêmicas, incluindo uma expulsão marcante na repescagem da Copa do Mundo entre Itália e Bósnia e Herzegovina.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Desde aquele período difícil, porém, sua situação melhorou drasticamente. Bastoni ajudou a Inter a conquistar dois títulos nacionais, o Campeonato Italiano e a Copa da Itália, e conseguiu recuperar sua reputação no cenário internacional pela Itália.

Conversas decisivas definirão os próximos passos

O futuro imediato da tentativa de contratação depende agora de conversas internas na Catalunha. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, vai se reunir com Flick para analisar a situação em detalhes antes de tomar uma decisão final.

Publicidade

Juntos, eles decidirão se voltarão oficialmente às negociações pelo zagueiro visando a próxima temporada. A diretoria terá de ponderar cuidadosamente o preço de 70 milhões de euros diante das dúvidas táticas específicas de Flick.