Baque forte para Jesus antes da pausa internacional

A seleção de Portugal recebeu um duro golpe depois que a União das Associações Europeias de Futebol, a "UEFA", decidiu suspender por três jogos Francisco Conceição, jogador da Juventus, em razão de sua expulsão durante o confronto contra a Noruega na Liga das Nações da UEFA, que terminou com a vitória da seleção portuguesa por 2 a 1 no estádio "Dragão".

O jornal português "A Bola" informou que a Comissão de Disciplina e Ética da "UEFA" emitiu sua decisão de punir Conceição por ter dirigido palavras ofensivas ao árbitro.

O ponta português havia sido expulso aos 86 minutos, depois de receber dois cartões amarelos consecutivos por reclamação, antes de entrar em uma discussão verbal com o quarto árbitro enquanto se dirigia ao vestiário, o que motivou a intervenção de membros da comissão técnica da seleção.

De acordo com a punição, Conceição ficará de fora dos dois últimos jogos de Portugal na fase de grupos, contra a Dinamarca no dia 14 de novembro em Braga, e contra o País de Gales no dia 17 do mesmo mês em Cardiff.

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E os efeitos da suspensão não pararão por aí, pois o jogador também ficará de fora do jogo de ida das quartas de final, previsto para março do próximo ano, especialmente porque a seleção portuguesa já garantiu sua classificação para essa fase.

Por outro lado, a Federação Portuguesa de Futebol reserva-se o direito de recorrer da decisão de suspensão, numa tentativa de reduzir ou anular a punição.