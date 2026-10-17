O Barcelona recebeu um golpe preocupante apesar da ampla vitória sobre o Real Betis (5-2), depois que seu zagueiro Eric García foi obrigado a deixar o campo minutos antes do fim da partida, após sentir dores nos músculos da coxa. A lesão levanta dúvidas sobre sua presença no aguardado confronto contra o Paris Saint-Germain, na próxima terça-feira, além do clássico diante do Real Madrid.

Nos minutos finais do jogo, Eric García caiu ao gramado antes de se dirigir ao banco de reservas, onde apareceu tocando a perna direita, em sinal de dores evidentes.

Apesar da tentativa de completar a partida, o defensor espanhol não conseguiu seguir em campo e precisou sair antes do apito final.

A lesão veio em um momento inoportuno para o Barcelona, especialmente porque Eric García havia marcado o quarto gol da equipe catalã no confronto, o primeiro dele nesta temporada.

Até o momento, a gravidade da lesão não ficou clara, mas os indícios iniciais não são animadores quanto à condição do jogador para encarar o Paris Saint-Germain, diante do curto espaço de tempo até o aguardado duelo europeu.

Também pairam dúvidas sobre sua participação na partida contra o Real Madrid, marcada para o próximo domingo, o que coloca a comissão técnica do Barcelona em compasso de espera a respeito de sua condição física.

Eric García deve passar por exames médicos em Barcelona amanhã, domingo, para determinar a natureza da lesão e sua gravidade, enquanto se aguarda um comunicado oficial do clube esclarecendo seu estado e o tempo provável de ausência, caso a lesão exija afastamento dos gramados.