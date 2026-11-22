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A lesão de Michael Olise não parece grave, mas pode obrigar o técnico Vincent Kompany a reformular o setor ofensivo do Bayern de Munique antes do duelo com o Lille, sobretudo com a sequência de desfalques no ataque.

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O francês precisou deixar o duelo entre Bayern de Munique e Colônia, na última sexta-feira, pela Bundesliga, por causa de uma lesão, e depois saiu da Allianz Arena com o auxílio de duas muletas.

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O Bayern de Munique informou que os exames médicos apontaram uma contusão na parte frontal do pé de Olise, que passará por tratamento nos próximos dias.

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Embora o diagnóstico não indique uma lesão grave, os sinais não apontam para a sua presença no duelo contra o Lille, da França, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões, segundo o jornal alemão "Bild".

O jogador apareceu ontem, sábado, usando as muletas e uma bota ortopédica de proteção, que ajuda a aliviar a pressão sobre o pé lesionado e a protegê-lo de impactos, além de imobilizar a região afetada e limitar movimentos que possam causar dor.

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Olise recebe tratamento diário no centro de treinamento do clube bávaro. Após a partida contra o Colônia, o técnico Vincent Kompany expressou a esperança de que o jogador estivesse melhor até segunda-feira, mas ressaltou que o uso das muletas era uma medida de precaução.

Por outro lado, o presidente do clube, Herbert Hainer, considerou provável que o ponta francês não tenha condições de enfrentar o Lille, com a possibilidade de retorno diante do Hamburgo, no sábado, 28 de novembro.

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A lesão coloca Kompany diante de um difícil desafio ofensivo, sobretudo porque o Bayern já sofre com desfalques importantes, com destaque para o inglês Harry Kane, que sofreu uma ruptura nos ligamentos do tornozelo no duelo contra o Colônia, passou por uma cirurgia bem-sucedida e deve ficar afastado por cerca de três meses.

Serge Gnabry e Ismael Saibari também estão fora até o fim deste ano, enquanto o colombiano Luis Díaz está perto de voltar e pode ficar à disposição para o jogo contra o Lille.

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Já Jamal Musiala voltou a jogar contra o Colônia após um longo período afastado por lesão, mas ainda precisa recuperar a plena forma física.

Diante desse cenário, Kompany será obrigado a reorganizar suas peças ofensivas, e há a ideia de uma escalação fora do comum contra o Lille, com Nathaniel Brown na ponta esquerda, Tim Binder na ponta direita e Tom Bischof na armação, enquanto Lennart Karl seria adiantado para atuar como centroavante.

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Essa ideia se baseia nas opções limitadas disponíveis no momento, já que Kompany teve de fazer mudanças durante o duelo contra o Colônia: Bischof entrou no lugar de Kane, e Binder substituiu Olise, em uma partida que terminou empatada por 1 a 1 pela Bundesliga.

O Bayern de Munique visita o Lille na quarta-feira, 25 de novembro, pela quinta rodada da Liga dos Campeões, antes de enfrentar o Hamburgo pelo Campeonato Alemão, no sábado.