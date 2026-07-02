Balogun e Tillman levam os Estados Unidos, em grande fase, às oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica

Graças a uma vitória merecida sobre a Bósnia e Herzegovina, os Estados Unidos se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo. Gols de Folarin Balogun e Malik Tillman fizeram a diferença contra a Bósnia, que jogou com um a mais na última meia hora após o cartão vermelho recebido por Balogun: 2 a 0. A seleção dos EUA enfrentará a Bélgica nas oitavas de final no dia 7 de julho (02h00), em Seattle.

A Bósnia começou bem no Levi’s Stadium, em Santa Clara, onde os (ex-)jogadores do PSV Sergiño Dest e Tillman foram escalados como titulares, enquanto Ricardo Pepi ficou no banco atrás do atacante titular Balogun.

Kerim Alajbegovic já colocou o goleiro americano Matt Freese à prova logo no início com uma cabeçada, o que deu um gás na confiança da Bósnia. Os EUA só conseguiram se livrar um pouco da pressão após o intervalo para hidratação.

Balogun, em particular, foi, em alguns momentos, impossível de ser marcado pela defesa bósnia. O atacante do AS Monaco esteve a um fio de ganhar um pênalti após uma finta inteligente dentro da área e, pouco depois, acertou o gol, mas estava em posição de impedimento.

Pouco antes do intervalo, o merecido gol finalmente saiu para os americanos, que estavam jogando melhor. Após um passe em profundidade de Tillman, a bola passou pelo infeliz Tarik Muharemovic e chegou aos pés de Balogun, que enganou o goleiro Nikola Vasilj à queima-roupa: 1 a 0.

O imprevisível Balogun quase fez o 2 a 0 bem no final do tempo de acréscimo. Dest recebeu um passe em profundidade e cruzou a bola com habilidade para a área, onde Balogun não conseguiu passar por Vasilj e acertou a trave. Assim, o placar ficou em 1 a 0 no primeiro tempo.

Após um primeiro quarto de hora do segundo tempo não muito espetacular, o infeliz Balogun mudou o rumo da partida. O americano pisou com o pé direito no calcanhar de Muharemovic, que gritou de dor. O árbitro Raphael Claus mostrou o cartão vermelho após uma consulta ao VAR.

De repente, a Bósnia passou a ser a equipe com maior posse de bola, mas, no ataque, não conseguiu criar perigo. Pior ainda: os americanos, com dez jogadores em campo, pareciam ter chegado ao 2 a 0 com Christian Pulisic, mas o gol foi anulado por impedimento.

A dez minutos do fim, a decisão finalmente aconteceu. Tillman cobrou uma falta a cerca de vinte metros e chutou lindamente por cima da barreira, passando pela luva do pouco convincente Vasilj e entrando no canto curto.

Os EUA mantiveram a vantagem com facilidade no tempo restante, apesar de estarem com um jogador a menos, e agora enfrentam a Bélgica nas oitavas de final. Mauricio Pochettino não poderá contar com Balogun, o que abre caminho para o atacante do PSV, Pepi, assumir a titularidade.