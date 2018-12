Bale é desfalque em treinamento do Real após lesão

Bale não treina com o Real Madrid, mas Casemiro e Reguilón retornam aos treinamentos do clube

Gareth Bale não treinou com o Real Madrid nesta quinta-feira (13), e preocupa o departamento médico do time para disputar o Mundial Interclubes, no qual a equipe estreia na próxima quarta-feira (19). O galês sofreu uma torção no tornozelo direito durante a derrota para o CSKA, por 3 a 0, em partida da fase de grupo da Champions League 2018-19.

Bale entrou em campo no início da segunda etapa no lugar de Benzema e sentiu o tornozelo após disputa de bola com o adversário. Embora tenha jogado até o final da partida, o galês não treinou com o time e ficou de fora da preparação do Real para o duelo contra o Rayo Vallecano, no próximo sábado (15), às 15h30 (Brasília).



A partida válida pela 16ª rodada da La Liga marca o último jogo dos Blancos antes da comissão técnica viajar aos Emirados Árabes Unidos para tentar conquistar o tetracampeonato do time no Mundial Interclubes.

A boa notícia para o técnico do Real Madrid, Santiago Solari, ficou por conta do retorno de Casemiro e do defensor Reguilón aos treinos. Por sua vez, Nacho também voltou a campo junto com o time para iniciar a fase final de recuperação da lesão no ligamento do joelho direito.