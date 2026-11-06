O futuro de Alejandro Baldé, estrela do Barcelona, entrou em sua fase decisiva, já que seu empresário, Jorge Mendes, trabalha para reunir propostas e sondar a opinião dos principais clubes europeus.

O jornal Sport noticiou que Baldé sabe bem que a melhor opção para ele é deixar o Barcelona durante a próxima janela de transferências de inverno.

Baldé busca um projeto esportivo que lhe permita recuperar seu status e seu papel de destaque. E Ronald Araújo surge como o modelo a ser seguido, depois de ter conseguido recuperar seu valor de mercado durante seu período de empréstimo ao Liverpool.

Baldé almeja seguir os passos do zagueiro uruguaio, recuperando a regularidade nas participações e provando suas qualidades dentro de uma equipe que aposte nele de forma clara.

Mendes mantém contatos com diversos clubes para avaliar o grau de interesse em contratar Baldé, além de estudar as opções disponíveis em conjunto com ele ao longo das próximas semanas.

O Barcelona coloca como prioridade vender o jogador por 40 milhões de euros, mas seu empresário entende que o empréstimo com opção de compra é mais viável de ser concretizado, podendo inclusive esse mecanismo se tornar obrigatório caso determinadas condições sejam cumpridas.

O clube catalão espera, no mínimo, que esse empréstimo contribua para elevar o valor de mercado do jogador, preparando terreno para concluir uma venda importante no próximo verão. E, por ser Baldé um dos formados na academia do clube, a receita da negociação irá integralmente para o Barcelona.

Mendes sonda de forma especial o mercado de transferências inglês. Liverpool, Aston Villa e Manchester United já ouviram as condições da possível negociação, mas nenhum deles tomou uma decisão definitiva até o momento.

Tottenham e Manchester City também aparecem entre as opções em pauta, mas qualquer movimentação por parte deles dependerá da saída de alguns jogadores durante a janela de transferências de inverno.

Na Itália, Roma e Juventus já realizaram reuniões com Mendes para se informar sobre as condições da contratação do jogador. O principal obstáculo está no salário de Baldé, difícil de ser absorvido pela estrutura financeira dos dois clubes.

O Monaco continua firme na possibilidade de contratar o jogador, enquanto o interesse do Benfica recuou. O clube português havia demonstrado forte desejo de contratá-lo durante o verão, mas a posição de lateral-esquerdo encontra-se atualmente ocupada em seu elenco.

A saída de Baldé tem importância especial dentro do planejamento esportivo do Barcelona. O clube entende que a economia na folha salarial que a negociação proporcionará, somada à margem salarial atualmente disponível de cerca de 4 milhões de euros, pode ser um fator decisivo para disputar o mercado de transferências de inverno em janeiro, garantindo a capacidade de inscrever os novos jogadores.

A direção esportiva quer aproveitar esse potencial financeiro para contratar um zagueiro canhoto ou um lateral versátil de alto nível, duas posições consideradas prioritárias para reforçar o elenco do técnico Hansi Flick.

Por esse motivo, e embora o Barcelona prefira vender o jogador de forma definitiva, está disposto a estudar diferentes fórmulas que lhe permitam aliviar os encargos salariais de imediato, garantindo ao mesmo tempo um retorno financeiro no futuro.

Mendes tem agora algumas semanas para organizar as opções disponíveis e apresentar as propostas mais atraentes a Baldé. A decisão deve ser tomada ao longo de dezembro, tendo como objetivo concretizar sua saída durante a janela de transferências de inverno, em janeiro.