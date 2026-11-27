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David Raya não participou do treino do Arsenal, e sua presença no confronto de domingo contra o Manchester City, pela Premier League, está em dúvida. O goleiro está afastado desde que machucou o ombro no empate com o Newcastle no último fim de semana. Sua ausência no treino ocorreu poucas horas depois de Mikel Arteta dizer que ainda havia esperança de contar com ele no Emirates.

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Raya não participa do treino do Arsenal

Raya não participou do treino do Arsenal nesta sexta-feira, segundo o Daily Mail. O espanhol precisou sair aos 70 minutos do empate por 2 a 2 com o Newcastle, no último sábado, depois de machucar o ombro em uma colisão acidental com William Osula.

Inicialmente, havia o temor de que Raya ficasse afastado por um longo período, e Kepa Arrizabalaga foi titular em seu lugar no confronto de terça-feira contra o Borussia Dortmund, pela Champions League. No entanto, um exame mostrou que a lesão não exigiria cirurgia.

Arteta evita dar detalhes

Arteta havia evitado dar uma resposta definitiva sobre as condições do goleiro em sua entrevista coletiva antes da partida, mais cedo nesta sexta-feira, antes de vir à tona a ausência de Raya. "Não sei. Ainda faltam algumas horas para o jogo. Estamos apenas tentando ter todos de volta", disse.

Ao ser perguntado se Raya estava treinando, Arteta respondeu: "Sim, todos estão treinando." No entanto, quando questionado se o goleiro estava se jogando para fazer defesas, disse: "Disso, não tenho certeza." O técnico do Arsenal também respondeu "sim" quando perguntado se havia esperança de contar com Raya contra o Manchester City.

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Kepa fica de prontidão

A ausência de Raya no treino não o descarta para o confronto de domingo, mas ainda há dúvidas consideráveis sobre sua recuperação a tempo de receber o City. Se ele não puder jogar, Kepa deve substituí-lo. Raya foi recentemente elogiado por John Terry como "o melhor goleiro do mundo" .

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Arteta demonstrou confiança em seu reserva: "A experiência que Kepa tem é incrível, assim como os times pelos quais passou e os títulos que conquistou." Perguntado se o sobrenome do goleiro titular no domingo terminaria com a letra A, respondeu: "Provavelmente."

Duelo pelo título no Emirates

O Arsenal chega ao confronto de domingo seis pontos à frente do time de Enzo Maresca, sabendo que uma vitória ampliaria a vantagem para nove pontos.

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O time também não contará com Bukayo Saka, que ainda deve ficar fora por mais três semanas.