Bahia x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Alerta de jogão! Bahia e Corinthians se enfrentam na tarce desta segunda-feira (12), às 15h (de Brasília), no Pituaçu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, pela TV Bahêa.

O Corinthians entra em campo defendendo a liderança do campeonato, com 34 pontos. O Timão soma 11 vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Bahia precisa vencer para escapar do rebaixamento. O Tricolor tem 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e outras nove derrotas.

Prováveis escalações

Bahia feminino: Lorrana; Dan, Aila, Thayná e Mila Santos; Jordana, Lane, Suellen; Vila, Juliana e Yenny Acuña. Técnico: Igor Morena

Corinthians feminino: Leticia; Kati, Tarciane, Andressa e Yasmim; Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Jaqueline e Tamires; Vic Albuquerque e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias

Desfalques

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?