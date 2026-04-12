عودة الأمل para a Itália.. a FIFA prepara-se para a retirada do Irão do Mundial com uma ideia excecional

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) está a preparar-se para um cenário de possível retirada da seleção do Irão do Campeonato do Mundo de 2026 com uma nova ideia, que dá esperança à seleção italiana de marcar presença no próximo Mundial, que será acolhido pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Embora os sonhos de Itália de regressar ao palco mundial tenham ruído após a derrota frente à Bósnia e Herzegovina nas grandes penalidades na final do play-off europeu, a Squadra Azzurra pode ter uma última oportunidade de mudar o seu destino.

E, apesar das garantias de Gianni Infantino, presidente da FIFA, de que a equipa asiática participará no Grupo G ao lado de Egito, Bélgica e Nova Zelândia, a posição da seleção iraniana quanto à participação na prova que se realiza no próximo verão continua envolta em mistério, à luz da guerra que o Irão trava.

Até ao momento em que estas linhas são escritas, está previsto que a seleção do Irão inicie a sua campanha no torneio a 16 de junho, defrontando a Nova Zelândia, antes de medir forças com a Bélgica na Califórnia e, depois, enfrentar o Egito no estádio “Lumen Field”, em Seattle.

Play-off continental pela primeira vez

A seleção do Irão poderá ser forçada a retirar-se do Campeonato do Mundo, sobretudo depois de a FIFA ter recusado transferir os jogos da equipa para fora dos Estados Unidos, o que colocaria o organismo internacional numa posição embaraçosa poucas semanas antes do arranque do torneio.

Mas a FIFA parece estar a preparar um cenário de emergência. Segundo um relatório publicado pela RMC Sport, citando o jornal “The Athletic”, decorrem discussões no seio da FIFA sobre a possibilidade de organizar um play-off continental excecional caso o Irão se retire.

Este play-off incluirá duas seleções da Ásia e duas da Europa, entre as equipas que não se qualificaram para o torneio.

Graças ao seu ranking mundial, a seleção de Itália parece ser uma candidata quase certa a ocupar uma das duas vagas europeias nesse possível play-off, caso a retirada do Irão seja oficialmente confirmada.

Itália perdeu frente à Bósnia e Herzegovina, falhando assim o apuramento para o Campeonato do Mundo pela terceira edição consecutiva, depois de 2018 e 2022 — uma catástrofe que levou à saída de Gennaro Gattuso da equipa técnica e também afastou o presidente da Federação Italiana.

Do mesmo modo, a seleção dos Emirados Árabes Unidos poderá ser candidata a participar no play-off excecional, uma vez que foi eliminada pelo Iraque, que se apurou para o play-off intercontinental e, através dele, alcançou a fase final.