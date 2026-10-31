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imago-sport-1085328116.jpgZUMA Press Wire
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Avaliação impressionante para o árbitro da partida entre Barcelona e Alavés

Barcelona x Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
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Espanha
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O árbitro Cordero Vega apitou o confronto entre Barcelona e Deportivo Alavés, que terminou com a vitória da equipe catalã pelo placar de 6 a 1 no estádio Spotify Camp Nou, pela 11ª rodada de LaLiga.

O site "Archivo VAR", especializado em lances arbitrais polêmicos, atribuiu ao árbitro Cordero Vega uma avaliação de 6,75 em um total de 10 pontos.

O Archivo VAR explicou que Cordero Vega apresentou uma atuação arbitral sólida, já que não se viu obrigado a intervir muitas vezes, com exceção de alguns lances que exigiram a aplicação do cartão amarelo, devido à interrupção proposital de contra-ataques ou à ocorrência de faltas cometidas em momentos delicados.

O árbitro conduziu a partida com muita tranquilidade e ignorou completamente os pequenos contatos, levando em conta que o resultado do confronto já havia sido definido durante o primeiro tempo.

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A partida não registrou nenhum lance polêmico, com exceção da intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo para confirmar a validade do gol de Lamine Yamal durante o segundo tempo, após ficar constatado que o jogador estava em posição correta e não estava impedido.

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