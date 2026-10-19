Com aval de Tite, Ziyech ganha sequência no Botafogo e mira evolução no clube

O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 no último sábado (17), pelo Campeonato Brasileiro, e deu sequência à utilização de Hakim Ziyech entre os titulares. O confronto marcou a terceira partida do ponta marroquino desde o início de um jogo pelo Glorioso. Apesar de ainda não ter participado diretamente de gols, o jogador recebeu elogios do técnico Tite e do capitão da equipe Alex Telles, que destacaram sua qualidade técnica e a expectativa de evolução nas próximas rodadas.

Contratado para acrescentar criatividade ao setor ofensivo alvinegro, Ziyech ainda trabalha para alcançar o melhor condicionamento físico e se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro. Contra a Chapecoense, o atacante tentou quatro finalizações de fora da área (três no gol), mas teve dificuldades para criar jogadas pela direita. O desgaste físico levou Tite a substituí-lo aos dez minutos do segundo tempo, reforçando a necessidade de recuperar o ritmo de competição.

Após a partida, o treinador destacou que a condição física é o principal aspecto a ser aprimorado pelo marroquino, de 33 anos, para que ele consiga demonstrar todo o seu potencial com a camisa alvinegra.

"Falta parte física e ritmo. A qualidade técnica dele é impressionante, porém [falta] uma rotação e uma condição física que vão dar essa adaptação e vão dar o ritmo do futebol brasileiro também. Vai elevar esse nível de desempenho", disse Tite.

Próximas partidas INT Brasileirão 15:30 BOT

O experiente lateral e capitão Alex Telles também ressaltou o currículo e a capacidade técnica do novo companheiro. Para ele, a adaptação à nova cultura e às características do futebol brasileiro exige tempo, mas a postura do atacante nos treinamentos e a receptividade do elenco favorecem esse processo.

"Não preciso falar da qualidade dele. É um cara que só jogou em alto nível, Europa, Copa do Mundo. Ele vem de outra cultura, precisa se adaptar, mas é um cara muito humilde, que gosta de aprender. Ele está feliz aqui, se sentiu abraçado pelo grupo, porque somos um grupo muito unido, e eu acredito que jogo a jogo ele vai se sentir melhor com a carga dos jogos, com o gramado. Mas está evoluindo muito bem, é sempre um perigo com a bola no pé e sei que ele vai nos ajudar", afirmou.

A tendência é que Ziyech continue recebendo oportunidades na ponta direita. Um dos concorrentes, o uruguaio Lucas Villalba, voltou a ficar à disposição e esteve no banco de reservas contra a Chapecoense, mas havia ficado fora das relações para dois últimos jogos do Brasileirão. Já o outro concorrente, Júnior Santos, que costuma oferecer mais velocidade ao ataque, atravessa uma fase de pouca produtividade ofensiva e chegou ao confronto com a equipe catarinense acumulando 17 partidas sem marcar.

O perfil técnico do marroquino, com capacidade de construção e drible em espaços curtos, oferece uma alternativa diferente para o setor. Em seu último clube, o Wydad Casablanca, do Marrocos, Ziyech marcou nove gols e deu duas assistências em 16 jogos, reforçando que ainda tem capacidade de desequilibrar no terço final do campo.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Internacional, no sábado (24), às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida representa uma nova oportunidade para Ziyech avançar em sua adaptação, ganhar mais minutos em campo e buscar suas primeiras participações em gols pelo clube carioca.