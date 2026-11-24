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O Senegal voltou a ser reconhecido como campeão da Copa Africana de Nações de 2025 depois que a Corte Arbitral do Esporte anulou a decisão que havia dado o título ao Marrocos. Em decisão unânime, o tribunal concluiu que o árbitro agiu dentro de sua “autoridade exclusiva” ao reiniciar a final caótica em Rabat, após o protesto em que a seleção senegalesa deixou o campo em janeiro.

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CAS anula decisão que deu título ao Marrocos

O Senegal venceu o recurso contra a decisão que lhe retirou o título de 2025, encerrando uma disputa jurídica que durou cerca de 10 meses. A seleção senegalesa venceu o anfitrião Marrocos por 1 a 0 após a prorrogação na final de janeiro, com Pape Gueye marcando o gol da vitória.

No entanto, uma comissão de recursos da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu em 17 de março que o Senegal havia violado as regras da competição ao deixar o campo em protesto e atribuiu ao Marrocos a vitória por 3 a 0. Segundo a BBC Sport, um painel do CAS formado por três homens analisou o caso em Lausanne em 8 de outubro.

“Autoridade exclusiva” do árbitro foi decisiva

O painel apoiou por unanimidade a decisão do árbitro Jean-Jacques Ndala de reiniciar o jogo depois que o Senegal voltou a campo. Em comunicado, o CAS afirmou que “a decisão do árbitro de retomar a partida ou encerrá-la estava, em definitivo, dentro de sua autoridade exclusiva”.

“Ao apitar para reiniciar o jogo, o árbitro considerou que as condições para a retomada da partida haviam sido cumpridas: as duas equipes estavam novamente em campo e ambas manifestaram disposição para continuar”, acrescentou o comunicado.

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Como se desenrolou a final caótica

A polêmica começou nos acréscimos do segundo tempo. Pouco depois de um gol de cabeça de Ismaila Sarr ser anulado por falta sobre Achraf Hakimi, Ndala marcou um pênalti para o Marrocos após Brahim Diaz ser puxado por El Hadji Malick Diouf. Pape Thiaw, então técnico do Senegal, levou vários jogadores para o túnel de acesso aos vestiários em protesto.

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Quando o jogo foi retomado após uma paralisação de mais de 15 minutos, Edouard Mendy defendeu a cobrança de cavadinha de Diaz, antes de Gueye marcar na prorrogação. Após a decisão do CAS, o presidente da CAF, Patrice Motsepe, prometeu respeitar a decisão do tribunal , encerrando a longa disputa.

Senegal comemora; Marrocos ainda não se pronunciou

A federação de futebol do Senegal comemorou a decisão nas redes sociais com uma foto do momento em que a taça foi erguida e a legenda “de novo e sempre campeões da África”.

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A federação de futebol do Marrocos ainda não se pronunciou, e a decisão dificilmente encerrará o debate entre seus torcedores. Os dois países já estão classificados para a edição de 2027 do torneio.