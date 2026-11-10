Ausência de Yuri Alberto muda planos de Seedorf para o ataque do Corinthians

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Pedro Raul, Gui Negão e Memphis Depay disputam espaço no setor ofensivo, enquanto treinador aproveita pausa para a Data Fifa para ajustar a equipe

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A suspensão de Yuri Alberto abriu uma disputa pela vaga de centroavante no Corinthians. Sem seu principal atacante, Clarence Seedorf terá que encontrar uma alternativa para comandar o setor ofensivo no próximo compromisso da equipe. Pedro Raul, Gui Negão e Memphis Depay aparecem como opções, mas nenhum dos três conseguiu se firmar como titular ao longo da temporada.

Yuri foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão após a expulsão no clássico contra o São Paulo. Com isso, desfalcará o Timão diante de Botafogo e Atlético-MG, obrigando o treinador neerlandês a reorganizar o ataque em um momento delicado do Campeonato Brasileiro.

Entre as alternativas, Pedro Raul é quem apresenta características mais próximas às de um centroavante tradicional. O atacante, porém, ainda não conseguiu corresponder às expectativas em 2026. Em 38 partidas, sendo apenas dez como titular, marcou dois gols e deu duas assistências. Os números de finalização também mostram dificuldades: o jogador tem 42% de pontaria e converteu apenas 10% das grandes chances que recebeu.

Gui Negão é outra possibilidade. Promovido ao elenco profissional, o jovem ganhou espaço, mas ainda alterna boas atuações com momentos discretos. Em 23 jogos na temporada, nove deles como titular, marcou dois gols. Apesar de ter aproveitado metade das quatro grandes oportunidades que teve, ainda busca a regularidade necessária para conquistar de vez a confiança da comissão técnica.

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A terceira opção é Memphis Depay. O camisa 10 pode ser deslocado para atuar centralizado, como referência ofensiva, mas também atravessa um período de baixa produção. Em 24 partidas em 2026, 18 como titular, o holandês marcou apenas um gol e distribuiu duas assistências. O atacante ainda tenta recuperar o ritmo após enfrentar problemas físicos nas últimas semanas.

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A pausa para a Data Fifa representa uma oportunidade importante para Seedorf trabalhar essas alternativas. Desde que chegou ao Corinthians, em 14 de outubro, o treinador ainda não havia contado com uma semana inteira de preparação entre compromissos oficiais. O maior intervalo até então ocorreu entre a derrota para o Vasco, em 24 de outubro, e a vitória sobre o Mirassol, no dia 30.

O elenco corintiano se reapresentou na tarde da última quinta-feira e realizou um jogo-treino contra a Portuguesa na sexta. A atividade, disputada no CT Dr. Joaquim Grava, terminou empatada em 2 a 2. Ao todo, serão duas semanas entre o empate sem gols com o São Paulo e o próximo compromisso, diante do Botafogo, marcado para 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília).

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Seedorf também terá que administrar outras ausências. O lateral-direito Matheuzinho retorna após cumprir suspensão no clássico, enquanto Jesse Lingard, que trata dores na costela, e Gabriel Paulista, em recuperação de um estiramento no adutor da perna esquerda, seguem como dúvidas.

Por outro lado, o treinador já sabe que não poderá contar com Matheus Pereira e André Ramalho, todos suspensos. O volante André também deve desfalcar a equipe por estar a serviço da seleção brasileira, enquanto Rodrigo Garro segue em recuperação de um estiramento no joelho direito.

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O cenário aumenta a pressão sobre o Corinthians na reta final do Brasileirão. Com apenas quatro rodadas restantes, o Timão ocupa a 17ª colocação, com 37 pontos, e abre a zona de rebaixamento. A equipe está a um ponto do Internacional, primeiro time fora do Z4, e precisa reagir para evitar a queda.