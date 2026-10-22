O Bayern de Munique sofreu um duro golpe com a lesão de seu ponta colombiano, Luis Díaz, que teve uma pequena ruptura nas fibras do músculo posterior da coxa esquerda, durante o confronto com o Arsenal na Liga dos Campeões da Europa, ontem, quarta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique.

O clube bávaro confirmou a lesão de Díaz, enquanto o jornal "Bild", da Alemanha, noticiou que os resultados da ressonância magnética mostraram que a lesão é mais grave do que se esperava inicialmente, e que o jogador ficará afastado por pelo menos um mês.

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Segundo o "Bild", o período de ausência do internacional colombiano pode variar entre um mês e 6 semanas, de acordo com a evolução do processo de recuperação.

Díaz deve desfalcar o Bayern nas partidas contra Freiburg, Magdeburg, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Mainz, além dos dois jogos da seleção da Colômbia, durante a data Fifa de novembro. Também há dúvidas sobre sua presença nos confrontos contra Colônia, Lille e Hamburgo, após o fim da pausa.

Díaz havia entrado como reserva diante do Arsenal, mas foi obrigado a deixar o campo nos minutos finais da partida, que terminou empatada (2 a 2). O jogador já vinha sofrendo com problemas musculares antes do confronto, o que levou o técnico Vincent Kompany a não escalá-lo como titular.

Os resultados dos exames médicos acabaram gerando preocupação quanto ao tempo de ausência do jogador, depois de as estimativas iniciais terem sido mais otimistas sobre a gravidade da lesão.



