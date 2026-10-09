Raphinha desfalcou o treino do Barcelona nesta sexta-feira e segue afastado dos gramados por conta da lesão muscular, enquanto o goleiro Joan García está perto de retornar à escalação titular antes do duelo contra o Getafe, amanhã, sábado, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Raphinha não participará da partida entre Barcelona e Getafe, válida pela próxima rodada do Campeonato Espanhol, que marca o retorno do time catalão à competição após uma ausência de 3 semanas.

O jogador brasileiro não participou do treino realizado nesta sexta-feira, no campo Tito Vilanova, com os companheiros, após ficar ausente das atividades durante toda a semana por conta de um edema muscular na parte posterior da coxa direita.

Por outro lado, as chances de Joan García de retornar à escalação titular parecem grandes, depois de ele ter desfalcado a última rodada do campeonato diante do Sevilla, por sentir dores no joelho direito.

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O goleiro do Barça voltou aos treinos coletivos desde quinta-feira, e as expectativas dentro do clube apontam para a possibilidade de ele voltar a atuar nas partidas.

Como forma de precaução para qualquer imprevisto, Hansi Flick voltou a recorrer a Max Bonfill, goleiro do time reserva, para completar o quarteto de goleiros ao lado de Dominik Livaković, que foi titular no estádio Ramón Sánchez Pizjuán diante do Sevilla, e de Wojciech Szczęsny.









Por outro lado, Frenkie de Jong segue treinando com o grupo, mas não parece próximo de obter o aval médico que lhe permita retornar às partidas até o momento, enquanto Andreas Christensen realizou treinos individuais, longe dos companheiros.

O zagueiro dinamarquês havia sofrido, no dia 20 de setembro, uma ruptura muscular no músculo reto anterior da coxa esquerda, durante o duelo contra o Sevilla, e espera-se que sua ausência dos gramados se prolongue por mais algumas semanas.



