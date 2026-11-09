Após duas temporadas seguidas sem conquistar nenhum título, o Real Madrid fez investimentos pesados na última janela de transferências do verão.

O jornal Sport noticiou que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, gastou com generosidade, e ao vestiário merengue se juntaram Dean Huijsen, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Carlos Espí, Marc Cucurella e Dumfries.

Essas contratações, somadas à renovação de contrato de alguns jogadores de destaque, como Vinícius Júnior, provocaram um aumento significativo na folha salarial do clube merengue.

De acordo com um relatório publicado pelo site especializado 2Playbook, a folha salarial do Real Madrid nesta temporada é de 707 milhões de euros, levando em conta os salários dos jogadores e das comissões técnicas.

Esse número representa a maior folha salarial da história do clube, além de se aproximar do recorde registrado em nome do Paris Saint-Germain.

Esse valor representa 57% do volume total de negócios do clube merengue e 50% de suas receitas, o que o coloca dentro dos limites e dos parâmetros estabelecidos pela União Europeia de Futebol.

Na verdade, o Real Madrid prevê alcançar receitas de 1,405 bilhão de euros ao longo desta temporada, também um número recorde. Os lucros previstos pela diretoria, presidida por Florentino Pérez, são estimados em cerca de 14 milhões de euros.

Uma parte importante dessas receitas vem do estádio Bernabéu, que deverá render ao clube 420 milhões, graças às assinaturas dos torcedores, à venda de ingressos, ao museu e às áreas destinadas a personalidades, além de alguns eventos, como a partida da liga de futebol americano realizada no último domingo.

Entre as fontes de receita, destacam-se também os recursos obtidos com a venda de jogadores, que chegaram a 155 milhões de euros. A maior parte desse dinheiro vem de jogadores formados nas categorias de base do clube, como Nico Paz, Jacobo Ortega, Víctor Muñoz, Gonzalo García e César Palacios.

O relatório do site 2Playbook também esclarece que 44,4 milhões de euros do total da folha salarial de 707 milhões de euros correspondem aos integrantes da comissão técnica e aos jogadores da equipe de basquete, enquanto a equipe de futebol feminino arca com 8,5 milhões de euros.

Nesse contexto, a equipe feminina registrou prejuízos de 785 mil euros na temporada passada, enquanto seu orçamento para a temporada atual subiu para 16 milhões de euros.

Já a equipe de basquete teve seu orçamento para a temporada atual elevado para 67 milhões de euros. Os prejuízos desse departamento na temporada passada chegaram a 33 milhões de euros.

Os sócios do clube merengue terão de aprovar todas essas contas durante a assembleia geral marcada para o próximo sábado.