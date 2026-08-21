O Barcelona decidiu recompensar seu jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, após as atuações que apresentou no período recente, seja com a equipe de base ou durante a pré-temporada com o time principal, em um passo que reflete a crescente confiança do clube em suas capacidades e em seu futuro dentro da fortaleza do "Camp Nou".

O clube catalão se prepara para realizar uma grande melhoria no contrato do jogador, que atualmente se estende até 2029, elevando enormemente o valor da cláusula de rescisão em seu contrato, ao mesmo tempo em que aumenta seu salário de forma compatível com sua nova posição dentro do time.

Barcelona multiplica a cláusula de rescisão de Hamza

De acordo com o que publicou o jornal catalão "Sport", o Barcelona planeja elevar o valor da cláusula de rescisão no contrato de Hamza Abdelkarim dos atuais 15 milhões de euros para 150 milhões de euros, em um aumento gigantesco que reflete o desejo do clube de proteger um de seus mais destacados talentos em ascensão.

Espera-se que esse passo coincida com um aumento no salário do atacante egípcio, de forma compatível com o valor da nova cláusula de rescisão, para que Hamza receba um contrato que reflita a confiança do Barcelona em sua capacidade de se tornar um dos elementos do time no presente e no futuro.

Abdelkarim tem 18 anos, mas chamou a atenção por possuir as características do atacante nato "número 9", além de um evidente faro de gol e de capacidades físicas que o fizeram receber o interesse da comissão técnica e da direção esportiva.

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Negócio lucrativo para o Barcelona

Hamza havia se juntado ao Barcelona na temporada passada, vindo do Al Ahly egípcio por empréstimo, antes que o clube catalão decidisse acionar a cláusula de compra definitiva durante o verão, com o jogador assinando um contrato que se estende até 2029.

O Al Ahly recebeu 1,5 milhão de euros de forma fixa, além de 5 milhões de euros adicionais atrelados às metas alcançadas pelo jogador.

Depois de sua participação com a seleção do Egito na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, Hamza retornou para se juntar diretamente aos treinos do time principal do Barcelona.

A pré-temporada na Inglaterra foi um ponto de virada importante para o atacante egípcio, depois de ter marcado dois gols em sua primeira partida diante do Birmingham, antes de dar sequência ao seu bom momento diante do Basel e, depois, na partida da Troféu Joan Gamper.

Hamza marcou um gol durante a Troféu Joan Gamper, mas se recusou a comemorá-lo em respeito ao seu ex-clube, confirmando ao mesmo tempo sua forte presença de gol, após encerrar a pré-temporada como o melhor artilheiro do Barcelona.

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Hamza bate à porta da estreia oficial

A chance de Hamza Abdelkarim parece grande para registrar sua primeira aparição oficial com o Barcelona no Campeonato Espanhol, quando o time enfrentar o Elche, depois de amanhã, domingo.

Espera-se que o atacante egípcio esteja na lista do time para a partida, com a possibilidade de conseguir alguns minutos, depois que o técnico Hansi Flick o utilizou como titular em algumas partidas da pré-temporada.

Apesar da dificuldade de sua participação como titular na abertura da caminhada do time na LaLiga, sua presença na lista parece provável, especialmente porque suas capacidades podem torná-lo uma peça ofensiva influente que pode ser lançada a qualquer momento.

Hamza, apesar de ter apenas 18 anos, possui uma força física notável e uma capacidade destacada de finalizar as jogadas de primeiro toque, sobretudo com o pé esquerdo, fatores que o tornam um projeto de atacante capaz de escrever uma longa trajetória com a camisa do Barcelona.

O atacante egípcio encontra uma oportunidade importante para se desenvolver dentro do time principal, especialmente porque o Barcelona não conta atualmente com um atacante nato do tipo "número 9" após a saída de Robert Lewandowski e Ferran Torres, o que dá a Hamza um espaço maior para se afirmar e continuar crescendo ao lado das estrelas do time principal.