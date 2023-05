Aucas x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Aucas recebe o Racing na noite desta terça-feira (23), no estádio Chillogallo, em Quito, a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Terceiro colocado do grupo com 3 pontos, o Aucas quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer e seguir com chances de classificação à próxima fase. A equipe vem de empate no sim de semana, pelo campeonato equatoriano.

Já o Racing é o líder da chave, com 7 pontos busca uma vitória para ficar perto da vaga às oitavas. O time argentino não vai a campo há mais de uma semana e chega completamente descansado para o duelo.

Escalações

Aucas: Hernán Galíndez; Marcos Mejía, Franklin Carabalí, Luis Cangá, Carlos Cuero; Michael Carcelén, Jhonny Quiñónez, Daniel Segura; Eryc Castillo, Jhon Jairo Cifuentes e Luis Cano. Técnico: César Farias.

Racing: Arias; Mura, Sigali, Insúa e Rojas; Catriel Cabellos, Moreno e Oroz; Hauche, Guerrero e Romero. Técnico: Fernando Gago.

Desfalques

Aucas

Sem desfalques confirmados.

Racing

Sem desfalques confirmados.

Quando é?