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O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Deportivo La Coruña, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, quando seguia para o centro de treinamento do time, na Cidade Esportiva de Abegondo. O jogador saiu ileso depois que seu carro colidiu com outro veículo na rodovia AP-9.

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Apesar do acidente, Aubameyang conseguiu seguir viagem e chegar ao centro de treinamento com o próprio carro, antes de se juntar aos companheiros e participar normalmente da atividade. O incidente deixou apenas danos materiais, sem nenhum ferido entre os envolvidos, segundo o jornal "Marca".

O acidente aconteceu às 9h23 da manhã, no quilômetro 16 da rodovia AP-9, na região de Piadela, perto do entroncamento com a A6, quando o carro esportivo em que o jogador estava colidiu com outro veículo, causando danos aos dois automóveis.

A colisão não atrapalhou a programação do jogador, que completou o trajeto até a Cidade Esportiva de Abegondo e se juntou ao treino coletivo no horário previsto, sem precisar se afastar dos companheiros nem cumprir um período de descanso por causa do acidente. Isso deu à comissão técnica do Deportivo La Coruña certa tranquilidade quanto à sua condição.

O atacante gabonês falou sobre o episódio ao chegar ao treino, tentando minimizar a gravidade do ocorrido e ressaltando que o mais importante era a segurança de todas as pessoas envolvidas no acidente: "Foi apenas um pequeno susto, essas coisas acontecem na vida. O mais importante é que a outra pessoa envolvida no acidente está bem, e eu também".

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O acidente acontece poucos dias depois de Aubameyang ter enfrentado um problema físico no tornozelo. Ele sentiu um incômodo durante o treino na semana passada e passou por exames médicos para avaliar sua condição, até se recuperar e ter condições de viajar com o time e entrar em campo contra o Alavés, em Vitoria.

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Aubameyang voltou a jogar pelo time no início de novembro, depois de ficar afastado por causa de uma lesão no joelho. Ele passou a ganhar minutos de forma gradual, até ter uma participação maior nas últimas partidas, o que levou a comissão técnica a monitorar sua condição física para evitar uma nova recaída.

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