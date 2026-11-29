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Em uma noite de muitas surpresas no Riazor, o gol do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang não serviu apenas para recolocar o Deportivo La Coruña no jogo contra o Barcelona. Foi um momento histórico, em que o experiente atacante gravou seu nome nos registros do Campeonato Espanhol ao estabelecer um novo recorde diante de seu ex-clube, cuja camisa vestiu em uma das etapas de sua carreira.

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Aubameyang marcou o gol de empate do Deportivo La Coruña aos nove minutos da partida que reúne as duas equipes na noite deste domingo, no Riazor, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

O gol foi uma pintura: o atacante gabonês recebeu um passe em profundidade preciso, usou a força física para superar o zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí e, com categoria, encobriu o goleiro Joan García, que saiu para tentar pará-lo.

Aubameyang voltou a balançar as redes depois de um período em branco e reafirmou sua capacidade de fazer a diferença com a camisa do Deportivo La Coruña. Ele já havia marcado nas cinco primeiras rodadas da temporada, contra Elche, Málaga, Valencia, Villarreal e Getafe, além de dar duas assistências nesse período.

O gol contra o Barcelona o trouxe de volta aos holofotes como artilheiro, mas o peso da ocasião foi além do fim do jejum. O duelo teve um caráter especial para o atacante gabonês, que enfrentou seu ex-clube pela primeira vez desde que deixou a equipe.

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Aubameyang não escondeu a alegria pelo gol e comemorou de forma chamativa, com uma dança ritmada diante da torcida do Riazor, em uma cena que refletiu o entusiasmo de seu reencontro com as redes, mesmo que o adversário desta vez fosse o Barcelona, um dos clubes que defendeu ao longo da carreira.

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Aos 37 anos, o experiente atacante segue provando que ainda é capaz de competir e de contribuir, depois de roubar a cena em um confronto de grande importância para o Deportivo e de significado pessoal especial para ele.

Aubameyang quebra recorde contra o Barcelona

A importância do gol de Aubameyang não se limitou a deixar a partida empatada. O feito também lhe garantiu um lugar especial na história dos confrontos de ex-jogadores do Barcelona contra o clube catalão no Campeonato Espanhol.

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Segundo o perfil especializado em estatísticas "Mister Chip", Aubameyang, aos 37 anos e 164 dias, tornou-se o jogador mais velho com passagem pelo Barcelona a marcar um gol contra o clube em La Liga.

O atacante gabonês superou o chileno Alexis Sánchez, que marcou contra o Barcelona com a camisa do Sevilla em 2025, aos 36 anos e 290 dias, e também deixou para trás a marca de Julio Salinas, que balançou as redes do time catalão pelo Alavés em 1999, aos 36 anos e 253 dias.

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Quini aparece em quarto lugar na lista, depois de marcar contra o Barcelona com a camisa do Sporting em 1986, quando tinha 36 anos e 182 dias.

Barcelona quer aproveitar tropeço do Real Madrid

Do outro lado, o Barcelona entrou em campo com a ambição de somar os três pontos para reforçar sua posição na liderança do Campeonato Espanhol, aproveitando o tropeço do arquirrival Real Madrid, derrotado pelo Deportivo Alavés por 2 a 1.

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A derrota do time merengue representava uma oportunidade valiosa para a equipe do técnico Hansi Flick ampliar a vantagem sobre o concorrente mais próximo, desde que voltasse com os três pontos do Riazor, estádio que o time catalão não visitava havia oito anos.

A partida ganhou importância adicional para a torcida do Barcelona por coincidir com o 127º aniversário de fundação do clube, celebrado em 29 de novembro, o que transformou a noite em uma ocasião de dimensão histórica e afetiva para os torcedores, ainda que Aubameyang tenha roubado boa parte dos holofotes com seu gol recordista contra o ex-clube.