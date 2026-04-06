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FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

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Atualização de última hora sobre a situação de Ken para o confronto contra o Real Madrid

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
H. Kane
Espanha
Alemanha
England

O astro inglês está prestes a se juntar ao grupo

Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique, busca se recuperar a tempo para o esperado confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, apesar de estar se recuperando de uma lesão no tornozelo.

O atacante de 32 anos ficou de fora da derrota da seleção inglesa no amistoso contra o Japão (0 a 1), na noite de terça-feira no Estádio de Wembley, após se lesionar durante os treinos.

Ele também havia sido poupado anteriormente durante o empate (1 a 1) contra o Uruguai na primeira metade da pré-temporada.

O artilheiro da Bundesliga apareceu hoje nos treinos do Bayern e participou de forma que pareceu normal, aumentando suas chances de participar da partida.

De acordo com a última atualização da Sky Sports, as chances do atacante inglês de jogar no Santiago Bernabéu são grandes.

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E acrescentou: “Harry Kane está praticamente pronto para a partida contra o Real Madrid amanhã”.

Kane é uma peça fundamental na escalação do técnico Thomas Tuchel, tendo marcado 78 gols pela seleção. As últimas partidas da seleção inglesa demonstraram sua importância, diante da queda na eficácia ofensiva em sua ausência, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo neste verão nos Estados Unidos, Canadá e México.

Kane registrou um número impressionante nesta temporada, marcando 53 gols pelo clube e pela seleção em 45 partidas, o que torna sua possível ausência uma grande preocupação para o clube bávaro, que lidera a Bundesliga com 9 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund.

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