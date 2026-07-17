Miguel Ángel Gil Marín, presidente executivo do Atlético de Madrid, fez declarações contundentes para pôr um ponto final na polêmica em torno do futuro de Julián Álvarez, enviando uma mensagem clara a Juan Laporta e à diretoria do Barcelona.

O jornal “Marca” publicou as declarações de Gil Marín, nas quais ele afirmou: “Não queremos vender Julián Álvarez”.

E acrescentou: “Não aceitaremos uma oferta de 100 milhões de euros, nem uma de 150 milhões ou mesmo de 200 milhões de euros”.

As declarações do principal dirigente do Atlético de Madrid vieram para reafirmar a posição firme do clube, desde que o atacante argentino Julián Álvarez manifestou seu desejo de se transferir para o Barcelona.

Os Rojiblancos insistem em manter o jogador e não entrar em nenhuma negociação sobre sua venda, independentemente do valor das ofertas apresentadas.

Com isso, o Atlético de Madrid fecha definitivamente as portas a todas as tentativas de contratação do atacante argentino durante a atual janela de transferências, confirmando que ele é parte essencial do projeto da equipe sob o comando do técnico Diego Simeone.