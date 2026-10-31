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Alejandro GrimaldoGetty
Jonathan van Haaster
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Atlético não dá respiro ao FC Barcelona e ao Real Madrid com a sétima vitória seguida

Levante x Atlético de Madrid
Levante
Atlético de Madrid
La Liga
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O Atlético de Madrid segue em excelente fase em LaLiga. A equipe do técnico Diego Simeone venceu o Levante por 2 a 0 neste sábado e conquistou sua sétima vitória consecutiva no campeonato. O Atlético, que não havia passado de empates em suas três últimas visitas ao Estadi Ciutat de València, ocupa provisoriamente a liderança, com 28 pontos em 11 jogos. Os perseguidores FC Barcelona (27 pontos) e Real Madrid (24) disputaram uma partida a menos.

Como de costume, Dávid Hancko, ex-Feyenoord, foi titular pelo Atlético. Ele segue como peça fixa no centro da defesa da equipe de Madri nesta temporada. Julián Álvarez marcou seus dois primeiros gols da temporada na última semana e começou no ataque, ao lado de Lee Kang-in.

Embora Jan Oblak tenha precisado agir cedo para impedir que Daniel Requena abrisse o placar, o Atlético dominaria a partida. Aos 15 minutos, os visitantes chegaram muito perto do gol com Morten Hjulmand, mas o lance foi anulado por impedimento.

Depois de algumas chances perigosas, entre elas de Marcos Llorente e Lee, o Atlético finalmente abriu o placar dez minutos antes do intervalo. Jon Ander Olasagasti afastou tão mal o passe de Álex Baena que Grimaldo se viu com tempo e espaço dentro da área. O espanhol bateu forte com sua perna esquerda preferida, no canto próximo: 0 a 1.

Próximas partidas
ATM

ATM

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

FCB

FCB

CDT

CDT

Copa do Rei

05 de nov. de 2026

LEV

LEV

O Atlético também começou bem o segundo tempo, mas a finalização não ajudava. Um gol de Hancko após um rebote foi anulado por impedimento. Instantes depois, um chute forte de Lee desviou em Nacho Pérez e acertou o travessão. Aos 60 minutos, enfim saiu o 0 a 2. Baena concluiu uma bela jogada individual com um passe em profundidade para Giuliano Simeone, que manteve a calma: 0 a 2.

Depois desse gol, a partida nunca mais ficou realmente disputada em Levante. O time da casa até tentou, mas não conseguiu muito além de algumas investidas sem grande perigo. Assim, o Levante sofreu sua segunda derrota consecutiva e ocupa, por enquanto, a 16ª posição em LaLiga, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Com a nova vitória, o Atlético ganha ainda mais confiança para a semana difícil que tem pela frente. Na noite de terça-feira, a equipe de Madri recebe, pela Liga dos Campeões, o Bayern de Munique do recém-eleito vencedor da Bola de Ouro Harry Kane. No domingo, o Atlético volta a jogar em casa, desta vez contra o FC Barcelona, por LaLiga.

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