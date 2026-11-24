Como assistir a Atlético-MG x Corinthians com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 25 de nov. de 2026 - 18:00

O Atlético-MG recebe o Corinthians em um duelo da Série A que coloca frente a frente um time com ambições nos moldes europeus e outro ainda preocupado com a parte de baixo da tabela.

O time de Eduardo Dominguez chega em uma fase de resultados pouco expressivos. Em sua última partida pela Série A, empatou sem gols com o Mirassol. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Botafogo-RJ.

O golpe mais duro veio na partida mais recente, quando o Atlético-MG perdeu por 2 a 0 para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana. Dominguez agora precisa reerguer um grupo que não vence há cinco jogos.

O Corinthians chega em um momento bem melhor. O time de Clarence Seedorf goleou o Botafogo-RJ por 4 a 0 em sua última partida pelo campeonato, resultado que aliviou parte da pressão sobre uma equipe que vinha caindo em direção à parte de baixo da tabela.

A vitória era muito necessária depois de uma sequência que incluiu a derrota por 3 a 2 para o Vasco da Gama. O Corinthians também não sofreu gols em três dos últimos cinco jogos, uma base importante para atuar fora de casa.

O Atlético-MG ainda está bem acima do adversário na classificação, mas os resultados recentes indicam que a diferença entre os times é menor do que a tabela sugere.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo, incluindo horário, notícias dos times e os números do confronto.

As informações oficiais sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo de Atlético-MG x Corinthians ainda não estão disponíveis. Esta página será atualizada quando os detalhes da transmissão forem confirmados.

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