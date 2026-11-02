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Liga dos Campeões
team-logoAtlético de Madrid
Riyadh Air Metropolitano
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Atlético de Madrid x Bayern de Munique ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

Na Champions League, o Atlético de Madrid enfrenta o Bayern de Munique. Mas quem transmite a partida hoje ao vivo na TV e por streaming?

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Atlético de Madrid x Bayern de Munique: horário do jogo

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Riyadh Air Metropolitano

O jogo entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.

Atlético de Madrid x Bayern de Munique ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

O jogo da Champions League entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique será transmitido ao vivo pela DAZN.

Assuntos da semana: como chegam Atlético de Madrid e Bayern de Munique?

O Atlético de Madrid chega a Madri com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos oficiais. Nesse período, a equipe de Diego Simeone marcou dez gols e sofreu apenas dois. Mais recentemente, empatou por 1 a 1 com o VfB Stuttgart na Champions League; antes, venceu o Espanyol por 1 a 0 em LaLiga. Um resultado especialmente impressionante foi a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester United na competição europeia.

O Bayern de Munique também soma três vitórias, um empate e outra igualdade. Nesse período, a equipe de Munique marcou 14 gols e sofreu sete. O jogo mais recente terminou em 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Antes disso, houve uma vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha e outra por 6 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga.

ATM

ATM - Sequência

MUN
V2-0
ESP
V0-1
STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FCB

FCB - Sequência

RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
19/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Bayern de Munique

4-4-2
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Formação
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-4-2
Atlético de Madrid

Time titular

Bayern de Munique

Técnico

  • D. Simeone
  • V. Kompany

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: retrospecto recente

ATM

ATM - Sequência

MUN
V2-0
ESP
V0-1
STU
E1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FCB

FCB - Sequência

RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
19/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: histórico de confrontos diretos

Confrontos

Atlético de MadridEmpateBayern de Munique
1
1
3
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
0
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
3Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Atlético de Madrid x Bayern de Munique: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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