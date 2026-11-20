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O astro do Manchester City pode ser um dos nomes mais cotados na próxima janela de transferências de inverno europeu, já que seu futuro passou a ser incerto diante da queda no número de jogos e da insatisfação com a situação atual. Entre o desejo de ter uma nova oportunidade e o antigo interesse do Atlético de Madrid, surge no horizonte a possibilidade de uma transferência empolgante, que pode levá-lo de volta ao futebol espanhol.

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E a questão não se limita à falta de minutos em campo. O croata Mateo Kovacic, de 32 anos, entra nos últimos meses de contrato com o Manchester City, o que coloca o clube inglês diante de duas opções: lucrar com a saída do jogador em janeiro ou correr o risco de perdê-lo de graça ao fim da temporada.

Kovacic vive um momento difícil desde o início da atual temporada. Ele perdeu espaço nos planos da comissão técnica e não recebeu a oportunidade que esperava para disputar uma vaga de titular na equipe.

Segundo os números, o croata disputou 8 partidas em todas as competições: 3 na Premier League, duas na Champions League, duas na Copa da Liga Inglesa e uma na Community Shield, somando apenas 373 minutos.

Nessas poucas aparições, Kovacic marcou um único gol, contra o Brighton, pela Copa da Liga, e deu uma assistência diante do Ipswich Town.

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Embora tenha experiência e qualidade técnica para agregar a qualquer equipe, sua situação atual não corresponde às suas ambições, sobretudo porque ele não quer passar o restante da carreira no banco de reservas.

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As informações indicam que o jogador avalia seriamente a ideia de sair na janela de transferências de inverno europeu, em busca de um projeto que lhe dê um papel maior e espaço para mostrar seu potencial, principalmente porque ainda é convocado para a seleção da Croácia.

Atlético de Madrid observa, e o nome de Kovacic volta à tona

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Kovacic é muito valorizado pela diretoria esportiva do Atlético de Madrid, que já demonstrou interesse em contratá-lo e o vê como um jogador capaz de reforçar as opções do meio-campo.

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O momento em que seu nome aparece no mercado parece conveniente para o clube madrilenho, que já começou a analisar suas necessidades para a próxima temporada, diante das dúvidas sobre o futuro de alguns meio-campistas.

A expectativa é de que a atual temporada seja a última do capitão Koke com a camisa do Atlético de Madrid, o que leva a diretoria a buscar alternativas capazes de suprir sua experiência e sua influência em campo.

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Além disso, Johnny Cardoso não apresentou o nível esperado em sua primeira temporada pela equipe, já que as lesões afetaram sua sequência e sua capacidade de se firmar. Já Martin Hjulmand ainda precisa de mais tempo para provar seu valor, diante da oscilação de rendimento nos primeiros meses de sua passagem.

Por isso, a ideia de contratar Kovacic parece atraente, sobretudo porque o jogador tem vasta experiência no futebol europeu e já defendeu grandes clubes, com destaque para Inter de Milão, Real Madrid, Chelsea e Manchester City.

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Zubimendi é outra opção, mas o cenário é diferente

Kovacic não é a única opção do Atlético de Madrid para reforçar o meio-campo. O nome de Martín Zubimendi voltou à tona nos últimos dias, depois que o espanhol passou a ser associado a uma possível saída do Arsenal por causa de sua situação atual.

Zubimendi enfrenta o desafio de não ter os minutos que deseja, o que pode afetar suas chances de continuar nos planos da seleção espanhola. Por isso, ele está aberto a avaliar novas opções.

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O Atlético de Madrid já tentou contratar o meio-campista espanhol em mais de uma ocasião, mas as exigências financeiras e as vantagens econômicas oferecidas pela Premier League impediram o negócio.

Com a possível mudança no cenário de Zubimendi, o clube madrilenho pode ter uma nova chance de reabrir as negociações, embora isso dependa da posição do Arsenal e de sua disposição em liberar o jogador.

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A volta à Espanha pode ser a salvação de Kovacic?

Embora o Atlético de Madrid acompanhe com atenção a situação de Kovacic, o negócio tem algumas diferenças em relação à opção Zubimendi. O croata está perto do fim do contrato, não tem oportunidades suficientes no Manchester City e seu desejo de viver uma nova experiência pode facilitar as negociações entre as partes envolvidas.

O valor de mercado de Kovacic gira em torno de 10 milhões de euros, segundo as estimativas divulgadas, um valor que pode tornar sua contratação uma oportunidade econômica interessante, considerando sua experiência e sua vitoriosa trajetória nas principais ligas europeias.

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Além disso, o jogador se recuperou da lesão no tendão de Aquiles que o afastou dos gramados e já consegue recuperar o ritmo aos poucos, apesar de continuar sofrendo com a pouca participação.

Kovacic tem características técnicas que se encaixam nas necessidades do Atlético, graças à capacidade de segurar a bola sob pressão e sair com ela de espaços apertados, além da habilidade na construção das jogadas e na progressão rumo ao campo adversário. Ele também pode atuar em mais de uma função no meio-campo, tanto em tarefas defensivas quanto em posições mais avançadas.

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Fica a pergunta: o Atlético de Madrid vai aproveitar a situação do croata para contratar um reforço com grande experiência europeia ou vai preferir direcionar suas atenções para Zubimendi?

O certo é que o futuro de Kovacic está aberto a todas as possibilidades, e a volta ao futebol espanhol pode ser a oportunidade ideal para ele recuperar o brilho e encerrar sua passagem pelo Manchester City de uma forma diferente do cenário atual.