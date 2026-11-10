Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Atlético de Madrid abre caminho para uma negociação de troca com o Arsenal

Mercado da bola
D. Simeone
J. Alvarez
M. Zubimendi
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Arsenal x Hull
Arsenal
Hull
Premier League
Argentina
Espanha
England

Dança de transferências entre Madri e Londres

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Diego Simeone não perdeu a esperança de reforçar o meio-campo do Atlético de Madrid com uma contratação de peso, já que o espanhol colocou Martín Zubimendi, jogador do Arsenal, entre seus possíveis alvos antes da próxima janela de transferências de inverno, aproveitando a redução do papel do jogador nos planos de seu time inglês.

O site francês "Foot Mercato" informou, citando a rádio "Radio Nacional de España" (RNE), que Mateu Alemany considera que o elenco do Atlético de Madrid ainda precisa de reforços, e apontou Zubimendi como um alvo interessante para fortalecer o meio-campo.

O ex-jogador da Real Sociedad perdeu sua condição de titular no elenco do Arsenal no período recente, o que o deixa aberto à ideia de uma saída em busca de uma maior oportunidade de jogar, diante do interesse de outros clubes em seus serviços, entre eles o Real Madrid, que o monitorou até pouco tempo atrás.

Zubimendi conta com a admiração de Simeone, que vê nele um reforço forte para o meio-campo e sonha em aproveitar seu potencial ao lado de Pablo Barrios, mas concretizar a contratação não será fácil, diante da concorrência esperada de vários clubes europeus.

Em contexto relacionado, a rádio espanhola abordou o futuro de Julián Álvarez, cujo nome foi ligado ao Arsenal durante a última janela de transferências de verão, apontando a possibilidade de movimentações envolvendo os dois jogadores em conjunto, seja por meio de uma transferência em uma única negociação ou até mesmo em uma operação de troca.

Ainda assim, o cenário de uma transferência de Zubimendi e Álvarez em direção oposta continua sendo uma possibilidade remota até o momento, apesar das surpresas que o mercado de transferências pode trazer.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google