Diego Simeone não perdeu a esperança de reforçar o meio-campo do Atlético de Madrid com uma contratação de peso, já que o espanhol colocou Martín Zubimendi, jogador do Arsenal, entre seus possíveis alvos antes da próxima janela de transferências de inverno, aproveitando a redução do papel do jogador nos planos de seu time inglês.

O site francês "Foot Mercato" informou, citando a rádio "Radio Nacional de España" (RNE), que Mateu Alemany considera que o elenco do Atlético de Madrid ainda precisa de reforços, e apontou Zubimendi como um alvo interessante para fortalecer o meio-campo.

O ex-jogador da Real Sociedad perdeu sua condição de titular no elenco do Arsenal no período recente, o que o deixa aberto à ideia de uma saída em busca de uma maior oportunidade de jogar, diante do interesse de outros clubes em seus serviços, entre eles o Real Madrid, que o monitorou até pouco tempo atrás.

Zubimendi conta com a admiração de Simeone, que vê nele um reforço forte para o meio-campo e sonha em aproveitar seu potencial ao lado de Pablo Barrios, mas concretizar a contratação não será fácil, diante da concorrência esperada de vários clubes europeus.

Em contexto relacionado, a rádio espanhola abordou o futuro de Julián Álvarez, cujo nome foi ligado ao Arsenal durante a última janela de transferências de verão, apontando a possibilidade de movimentações envolvendo os dois jogadores em conjunto, seja por meio de uma transferência em uma única negociação ou até mesmo em uma operação de troca.

Ainda assim, o cenário de uma transferência de Zubimendi e Álvarez em direção oposta continua sendo uma possibilidade remota até o momento, apesar das surpresas que o mercado de transferências pode trazer.