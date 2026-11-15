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A partida entre Espanha e sua visitante Inglaterra, na noite deste domingo, foi palco de um episódio lamentável, que gerou grande polêmica.

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De acordo com o jornal "The Sun", durante a execução do hino nacional da Inglaterra, e a cada vez que seus jogadores tocavam na bola, as vaias e os xingamentos ecoavam nas arquibancadas.

Já segundo o jornal "Mundo Deportivo", um sorriso irônico surgiu no rosto de Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, quando as vaias começaram a vir de uma grande parte das arquibancadas logo que teve início a execução do hino nacional inglês.

E esta não é a primeira vez que isso acontece. As vaias durante a execução do hino nacional das seleções adversárias se repetiram de forma excessiva.

Em Sevilha, no dia em que a Espanha se classificou para a Copa do Mundo no Catar, Luis Enrique manifestou seu descontentamento com as vaias durante a execução do hino nacional da Suécia.

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E, em março passado, o mesmo se repetiu em Villarreal e em Barcelona com a execução dos hinos nacionais da Sérvia e do Egito.

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A reação dos 3.500 torcedores ingleses no estádio Metropolitano foi vaiar ao ouvir as primeiras notas do hino nacional espanhol, mas logo foram silenciados pelos milhares de vozes que cantavam o hino espanhol.

O jornal espanhol enfatizou: "O que sabemos com certeza é que vaiar durante a execução de qualquer hino nacional é uma atitude horrível, pois é prova de falta de educação".

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O episódio do Egito inesquecível

O surpreendente empate da seleção espanhola em casa diante da seleção do Egito causou grande alvoroço na imprensa espanhola, cujos comentários se concentraram no que alguns chamaram de "vergonha" após o ataque racista por parte do público espanhol contra os muçulmanos, durante a execução do hino nacional egípcio.

Do ponto de vista técnico, a culpa recaiu sobre o treinador Luis de la Fuente devido às muitas mudanças diante do Egito, apesar de ser o último ensaio antes do anúncio da lista final com a qual a La Roja disputou o Mundial de 2026.

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Por ter caído com a seleção da Arábia Saudita no Grupo 8 ao lado de Uruguai e Cabo Verde, de la Fuente quis testar seus jogadores diante de uma escola parecida e escolheu a seleção do Egito, que, por sua vez, viu na partida uma grande oportunidade de reforçar a confiança de seus jogadores diante do primeiro colocado do ranking mundial.

O jornal "As" voltou suas atenções para a cena racista ocorrida durante a execução do hino nacional egípcio, quando as vozes se elevaram em vaias, com cânticos vergonhosos do tipo "quem não pular é muçulmano", repetidos várias vezes no primeiro tempo.

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E o "As" escreveu na manchete de sua primeira página: "Vergonha mundial", e no topo de sua capa: "Cânticos racistas vergonhosos no estádio de Cornellà".

Também colocou ao fundo uma imagem do telão principal do estádio durante a tentativa de conter o racismo da torcida entre os tempos, quando foi acionado o protocolo da Fifa contra o racismo, com o telão exibindo: "Vale lembrar que a legislação de prevenção à violência no esporte proíbe e pune a participação ativa em atos de violência, ódio ou racismo contra estrangeiros".

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O "As" ainda apontou que a imprensa mundial (incluindo a mídia egípcia) denunciou o fato como um "escândalo" que prejudica a imagem da Espanha antes do Mundial de 2030.