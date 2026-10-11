Foi um contra-ataque de manual, tão bonito que até Jose Mourinho correu até o bolo de comemoração na bandeirinha de escanteio para abraçar seu talismã Vinicius Junior. Ele havia participado da construção de uma jogada de ataque por todo o campo no meio-campo e, por fim, após passe de Jude Bellingham, marcou o 2 a 0 do Real Madrid sobre o Villarreal (71').

Mas o que, após a má fase do brasileiro recentemente, com apenas um gol na temporada em andamento e depois um lugar no banco no primeiro jogo após a pausa para a Data Fifa, parecia um pequeno conto de fadas, transformou-se pouco depois, na visão de Vini Jr., Mourinho e do Real, em um pesadelo.

Isso porque, enquanto o Bernabéu e os jogadores de branco ainda comemoravam, o árbitro de campo Isidro Diaz checou o gol e o desenvolvimento da jogada na tela à beira do gramado, para então mostrar o cartão vermelho a Vinicius Junior.

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O que Vinicius Junior fez com Nathan Saliba no contra-ataque?

A explicação: no duelo de corrida no meio-campo, depois que o brasileiro tocou a bola para a esquerda para Bellingham, ele obteve a vantagem decisiva na disputa com Nathan Saliba, do Villarreal, ao puxar com força o canadense uma vez pelos cabelos. Com isso, Saliba se desequilibrou a tal ponto que não conseguiu mais acompanhar Vini.

A única consequência lógica: anulação do gol do Real e vermelho por agressão ou conduta antidesportiva para o atacante. Ele reagiu à expulsão de forma veemente, primeiro completamente atônito, depois com raiva. Antonio Rüdiger, com o apoio de Arda Güler, precisou conter o companheiro de equipe para que ele não fosse com muita agressividade para cima do árbitro Diaz. "Peço desculpas ao meu time e aos torcedores", escreveu Vinicius depois no Instagram.

"Não sei o que está acontecendo com os árbitros, não entendo esse cartão vermelho, mas o mais importante é a vitória", disse Aurelien Tchouameni. O técnico Mourinho inclusive não compareceu à coletiva de imprensa em protesto, aparentemente para não correr o risco de ser suspenso.

Apesar da inferioridade numérica, o Real defendeu a vantagem até o fim e não deixou o atual campeão Barcelona disparar ainda mais na tabela. Mesmo sem o artilheiro Raphinha, o Barça venceu o Getafe com gols de Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') e Jules Kounde (73'). Com o aproveitamento máximo de 24 pontos, a equipe de Hansi Flick lidera LaLiga com cinco pontos de vantagem sobre o Atletico Madrid (2 a 1 sobre o D. Alaves) e seis sobre o Real Madrid.

O herói da partida para o Real e Mourinho foi o reforço Yan Diomande. O ex-jogador do Leipzig marcou seu primeiro gol pelos Merengues após assistência de Fede Valverde (63'). O marfinense de 19 anos havia assumido o lugar de Vinicius no time titular de Mourinho.