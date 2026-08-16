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Atitude antiga por trás das vaias contra Cucurella

Schalke x Real Madrid
Schalke
Real Madrid
Amistosos de clubes
M. Cucurella
Alemanha
Espanha

A torcida do alemão Schalke não foi nada amistosa com o astro espanhol Marc Cucurella, recém-chegado às fileiras do Real Madrid, durante o amistoso entre as duas equipes, que terminou com a vitória dos merengues por 3 a 0.

A rede Defensa Central informou que a torcida presente no estádio Veltins-Arena recebeu Cucurella com estrondosas vaias no momento em que ele entrou em campo, aos 61 minutos, quando substituiu Álvaro Carreras.

Tudo isso remonta às quartas de final da Euro 2024 entre Espanha e Alemanha, que terminaram com a vitória da equipe espanhola por 2 a 1, quando os donos da casa protestaram por um toque de mão do jogador, hoje lateral do Real Madrid, dentro da área da seleção de La Roja, mas o árbitro Anthony Taylor decidiu não marcar o pênalti.

Porém, é preciso lembrar que o início dessa jogada também presenciou uma infração da seleção alemã, algo que os alemães esquecem com facilidade, segundo o relatório.

Isso porque, imediatamente antes do chute de Jamal Musiala, a bola bateu no tríceps do braço do atacante alemão Niclas Füllkrug, o que representava uma infração anterior a favor da Espanha.

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Ainda assim, o comitê de arbitragem da União Europeia de Futebol reconheceu que o polêmico toque de mão de Cucurella diante da Alemanha nas quartas de final da Euro deveria ter sido marcado como pênalti.

Por causa da Copa do Mundo cujo título a Espanha conquistou, Cucurella teve de prolongar seu período de férias e só se juntou aos treinos em Valdebebas no início desta semana, o que causou o atraso de sua estreia com o Real Madrid.

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