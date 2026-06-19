“Atiraram em mim”... Técnico do Paraguai, furioso, pede proteção para seus jogadores

Gustavo Álvaro, técnico da seleção do Paraguai, descarregou sua raiva contra a mídia após as críticas dirigidas aos seus jogadores na sequência da dura derrota para os Estados Unidos na estreia na Copa do Mundo, exigindo que a imprensa parasse de atacar sua equipe e direcionasse todos os “golpes” exclusivamente a ele.

Álvaro assumiu total responsabilidade pela derrota do Paraguai por 4 a 1 para os Estados Unidos, um dos países anfitriões, na semana passada, enfatizando a necessidade de deixar seus jogadores em paz para que possam se recuperar no Grupo D nesta sexta-feira, contra a Turquia.

“Critiquem-me, podem atirar em mim, mas não neles... Protejam-nos. Sabem por quê? Porque, quando a Copa do Mundo acabar, eu vou embora, mas eles vão ficar... Continuarão sendo eles que representam o país”, disse Álvaro, acenando repetidamente com o dedo durante uma coletiva de imprensa transmitida pela agência “Reuters”.

E acrescentou: “Por favor, batam em mim, batam em mim, vou levantar o queixo e receber todos os seus socos, mas tudo o que peço a vocês é que defendam os jogadores, pois eles são o que há de mais valioso no futebol nacional”.

A seleção do Paraguai participou pela última vez da Copa do Mundo em 2010, quando foi eliminada nas quartas de final pela Espanha, que mais tarde conquistou o título, em uma partida dramática que representou seu melhor resultado na competição.

Não haverá margem para erros para o Paraguai e a Turquia na região da Baía de São Francisco nesta sexta-feira, depois que ambas sofreram derrotas em suas partidas de estreia — a Turquia perdeu por 2 a 0 para a Austrália.

Álvaro reconheceu que o Paraguai “sofreu uma goleada em todas as frentes” contra os Estados Unidos, mas garantiu que a equipe se reorganizou e apresentará uma partida forte contra a Turquia.

No entanto, ele pareceu claramente incomodado com as perguntas sobre suas escolhas na partida de estreia, partindo para mais um longo discurso.

E completou: “Fechei o capítulo da partida contra os Estados Unidos no sábado, e vocês estão me levando de volta a esse capítulo... Amanhã temos uma final contra a Turquia”.

E acusou Gustavo Álvaro por suas declarações, dizendo: “Eles estão aqui, representando sete milhões de pessoas... Por isso, quero ver vocês defendendo esta camisa; podem criticar o técnico, tudo bem”.