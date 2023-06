Athletico x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Jogo importante! Athletico e Palmeiras se enfrentam na tarde desta segunda-feira (5), às 15h (de Brasília), no CAT do Caju, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, pelo canal Furacão Live

Já rebaixado, o Athletico só vai cumprir protocolo na partida. O Furacão tem três vitórias, um empate e dez derrotas no torneio.

O Palmeiras, por outro lado, tem a última oportunidade para virar líder do torneio. Com 32 pontos, o Verdão precisa vencer e ver o Corinthians perder para assumir a liderança no final da fase de classificação do Brasileirão

Prováveis escalações

Athletico feminino: Thais Helena, Thayslane, Nat, Joyce e Thais; Rafinha, Paloma e Maiara, Dedê, Tainá e Lillian.

Palmeiras feminino: Bobadilla, Bruna Calderan, Flavia Mota, Benitez Katrine, Andressinha, Gutierres, Duda Santos e Laís; Rodriguez e Bia Zanerato.

Desfalques

Athletico

Não há desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?